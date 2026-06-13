В аэропортах РФ ввели ограничения на заправку самолетов из-за дефицита топлива, - СМИ
Вслед за кризисом на рынке бензина в двух десятках российских регионов возникли проблемы с авиационным топливом.
Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Топлива для российских самолетов не хватает
Несколько крупных аэропортов выпустили уведомления для пилотов об ограничениях на заправку воздушных судов. В частности, лимиты на авиатопливо уже действуют в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода.
Заправка осуществляется в объеме, необходимом для выполнения рейса по плану полета.
Например, аэропорт Махачкалы установил лимит в 8 тонн топлива для рейсов в Дубай, 3,5 тонны — в Минск, 4 тонны — в Ташкент.
Проблемы с авиатопливом на российском рынке начали возникать еще в конце мая после рекордной серии украинских атак на НПЗ, в результате которых за месяц было поражено 16 заводов, а нефтепереработка в Центральной России практически остановилась.
Топливный кризис в РФ
Ранее сообщалось, что топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина уже ввели в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.
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Пакують людей як тюльку.
Відстані в Канаді, як і в Росії чималі, машиною не завжди і поїдеш (пас.заліізничний транспорт нерозвинутий).
Нам би їх (дагестанців) проблеми...
Якщо не помиляюся навіть у 90-х такого не було.
И граждане покорно засыпают.
Мне это надоело, черт возьми,
И я лечу туда, где принимают!»
-Ну Скажімо не зовсім і збив точніше трохи недозаправив.