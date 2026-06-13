РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9138 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удары по рф Удары по нефтепортам РФ
2 203 21

В аэропортах РФ ввели ограничения на заправку самолетов из-за дефицита топлива, - СМИ

літак рф

Вслед за кризисом на рынке бензина в двух десятках российских регионов возникли проблемы с авиационным топливом.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Топлива для российских самолетов не хватает 

Несколько крупных аэропортов выпустили уведомления для пилотов об ограничениях на заправку воздушных судов. В частности, лимиты на авиатопливо уже действуют в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода.

Заправка осуществляется в объеме, необходимом для выполнения рейса по плану полета.

Например, аэропорт Махачкалы установил лимит в 8 тонн топлива для рейсов в Дубай, 3,5 тонны — в Минск, 4 тонны — в Ташкент.

Проблемы с авиатопливом на российском рынке начали возникать еще в конце мая после рекордной серии украинских атак на НПЗ, в результате которых за месяц было поражено 16 заводов, а нефтепереработка в Центральной России практически остановилась.

Читайте также: Россия в мае сократила морской экспорт нефтепродуктов, – Reuters

Топливный кризис в РФ

Ранее сообщалось, что топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина уже ввели в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.

Читайте также: Добыча нефти в России в результате украинских атак упала до самого низкого уровня за год

Автор: 

аэропорт (1511) россия (97897) самолет (3725) топливо (636)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
тоді сідають прямо на кавйор.
показать весь комментарий
13.06.2026 01:17 Ответить
+6
чудова тенденція. Тепер давайте по уфімському та новоуфімському НПЗ, а до них у компанію ще НПЗ "ГазпромнєфтєхімСалават", бо вони ще з минулого року "прогулюють".
показать весь комментарий
13.06.2026 01:26 Ответить
+2
Файно, файно.
показать весь комментарий
13.06.2026 00:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно, файно.
показать весь комментарий
13.06.2026 00:46 Ответить
В Канаді відмінили багато другорядних рейсів літаків через дефіцит (дороговизну) палива.
Пакують людей як тюльку.
Відстані в Канаді, як і в Росії чималі, машиною не завжди і поїдеш (пас.заліізничний транспорт нерозвинутий).
показать весь комментарий
13.06.2026 00:51 Ответить
Подорож потягом з Ванкувера до Торонто займає приблизно чотири дні. Потяг курсує двічі на тиждень.
показать весь комментарий
13.06.2026 00:56 Ответить
Bідстань у 4 466 кілометрів.
показать весь комментарий
13.06.2026 00:58 Ответить
І до чого тут Канада? Стаття про гівнорашку
показать весь комментарий
13.06.2026 07:23 Ответить
Кримські бариги вже підтягуються з каністрами до аеропортів.
показать весь комментарий
13.06.2026 01:04 Ответить
Тобто, наливають рівно стільки, стільки потрібно щоб долетіти до аеропорту призначення. А якщо там план "Ковйор"
показать весь комментарий
13.06.2026 01:05 Ответить
тоді сідають прямо на кавйор.
показать весь комментарий
13.06.2026 01:17 Ответить
Народжені повзати літати не будуть!
показать весь комментарий
13.06.2026 01:06 Ответить
чудова тенденція. Тепер давайте по уфімському та новоуфімському НПЗ, а до них у компанію ще НПЗ "ГазпромнєфтєхімСалават", бо вони ще з минулого року "прогулюють".
показать весь комментарий
13.06.2026 01:26 Ответить
Наприклад, аеропорт Махачкали встановив ліміт 8 тонн пального для рейсів до Дубаї, 3,5 тонни - до Мінська, 4 тонни - до Ташкента. Джерело: https://censor.net/ua/n4008137

Нам би їх (дагестанців) проблеми...
показать весь комментарий
13.06.2026 01:43 Ответить
Головне не зупинятися, найкраще нарощувати кількість "денаціфікації рашістів" за допомогою дронів.
показать весь комментарий
13.06.2026 01:45 Ответить
Прикольно.
Якщо не помиляюся навіть у 90-х такого не було.
показать весь комментарий
13.06.2026 02:09 Ответить
«Опять дают задержку до восьми,
И граждане покорно засыпают.
Мне это надоело, черт возьми,
И я лечу туда, где принимают!»
показать весь комментарий
13.06.2026 06:21 Ответить
,,Асліная мача" їм у поміч .
показать весь комментарий
13.06.2026 06:36 Ответить
Головне щоби на зліт вистачило, а приземлиться це він і сам зможе
показать весь комментарий
13.06.2026 07:08 Ответить
Можна також на 100%: не заправляти)))просто в заправниках треба лічильник скорегувати,і тоді все вийде...па бумагам)))
показать весь комментарий
13.06.2026 07:28 Ответить
-Дідусь а правда що ви на війні три літаки збили?
-Ну Скажімо не зовсім і збив точніше трохи недозаправив.
показать весь комментарий
13.06.2026 07:43 Ответить
Можно "заправляти" літаки раши прямо від телевізора!!! Як Чумак!!
показать весь комментарий
13.06.2026 07:54 Ответить
20 л в одні крила.
показать весь комментарий
13.06.2026 09:31 Ответить
 
 