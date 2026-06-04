Дефицит бензина охватил уже 15 регионов России, - The Moscow Times
Топливный кризис в России продолжает усугубляться. Ограничения на продажу бензина уже введены в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе и "The Moscow Times".
Перебои начались после ударов по НПЗ
Первыми о нехватке бензина марок АИ-92 и АИ-95 в конце мая сообщили жители Рязани. Проблемы возникли после атаки украинских дронов на Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти".
Впоследствии жалобы на отсутствие топлива начали поступать из оккупированного Крыма, где возникли сложности с поставками после ударов по логистическим маршрутам.
Кризис распространяется на новые регионы
Позже ограничения на продажу бензина ввели в оккупированных частях Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
В начале июня перебои дошли до Новой Москвы и Санкт-Петербурга. Также проблемы с топливом зафиксировали в Курской, Белгородской, Псковской и Московской областях.
Бензин продают с ограничениями
В Новгородской области на отдельных заправках ввели лимит – до 20 литров топлива на одного человека. Подобные ограничения действуют и в Карелии.
О перебоях также сообщают в Мурманской, Воронежской, Томской областях, Красноярском крае и Коряцком округе Камчатки.
Местные власти объясняют ситуацию повышенным спросом, логистическими трудностями или необходимостью сохранить запасы топлива.
Правительство РФ отрицает проблему
Несмотря на сообщения о дефиците в различных регионах страны, вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке остается стабильной.
В то же время количество регионов, где вводят ограничения на продажу бензина или фиксируют его нехватку, продолжает расти.
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треба буде переказати нашим дітям, що пісяються від громихання за вікном........