РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10379 посетителей онлайн
Новости Дефицит топлива
1 465 7

Дефицит бензина охватил уже 15 регионов России, - The Moscow Times

В России ограничения на продажу бензина ввели уже в 15 регионах

Топливный кризис в России продолжает усугубляться. Ограничения на продажу бензина уже введены в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе и "The Moscow Times".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Перебои начались после ударов по НПЗ

Первыми о нехватке бензина марок АИ-92 и АИ-95 в конце мая сообщили жители Рязани. Проблемы возникли после атаки украинских дронов на Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти".

Впоследствии жалобы на отсутствие топлива начали поступать из оккупированного Крыма, где возникли сложности с поставками после ударов по логистическим маршрутам.

Кризис распространяется на новые регионы

Позже ограничения на продажу бензина ввели в оккупированных частях Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В начале июня перебои дошли до Новой Москвы и Санкт-Петербурга. Также проблемы с топливом зафиксировали в Курской, Белгородской, Псковской и Московской областях.

Читайте: В оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заканчивается бензин: продажу топлива ограничили

Бензин продают с ограничениями

В Новгородской области на отдельных заправках ввели лимит – до 20 литров топлива на одного человека. Подобные ограничения действуют и в Карелии.

О перебоях также сообщают в Мурманской, Воронежской, Томской областях, Красноярском крае и Коряцком округе Камчатки.

Местные власти объясняют ситуацию повышенным спросом, логистическими трудностями или необходимостью сохранить запасы топлива.

Правительство РФ отрицает проблему

Несмотря на сообщения о дефиците в различных регионах страны, вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке остается стабильной.

В то же время количество регионов, где вводят ограничения на продажу бензина или фиксируют его нехватку, продолжает расти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продажу бензина ограничили в Москве, - росСМИ

Автор: 

дефицит (316) кризис (2973) россия (97789) топливо (634)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто! коли на вихідних прилетить балістика крилаті та купа дронів, то від дефіцит бензину?
треба буде переказати нашим дітям, що пісяються від громихання за вікном........
показать весь комментарий
04.06.2026 16:24 Ответить
після ударів по колу по НПЗ ще слід додати ураження комбінатів Росрезерва, які є у кожній області. Чомусь дрони діпстрайків їх давно обходять, але ці комбінати є важливим демпфером при кризисній ситуації з паливом.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:41 Ответить
Дозвольте зробити припущення, що їх не чіпають, бо всі резерви мають властивість закінчуватись. Але ж може їх таки і раніше закінчать, побачимо.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:54 Ответить
не думаю, що майже три десятка комбінатів Росрезерва на європейській частині рф пусті. З якого це дива?
показать весь комментарий
04.06.2026 17:28 Ответить
Пусть цены повышают раза в два хотя бы. Вот тогда чувствительно будет для всей экономики и граждан. Там и цены и инфляция. Хотя бы как у нас, когда каждую неделю новые ценники видишь. А 20 литров на рыло, в 22ом весь Киев так стоял по 3 часа в очередях и ничего. Никто не помер, а отличии от обстрелов. Переориентируют логистику, завезут с других стран, как и у нас было.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:42 Ответить
А мені сьогодні розповідали, що лише на 5% видобуток нафти впав, що все цвіте і пахне в напарашії. А тут, упс, якось не вдобно получилось.
показать весь комментарий
04.06.2026 16:52 Ответить
Гарна пісня в виконанні Алли Пугачової "...толи ещё будет,ойо-йой!"
показать весь комментарий
04.06.2026 17:06 Ответить
 
 