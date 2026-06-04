Дефіцит бензину охопив уже 15 регіонів Росії, - The Moscow times

Паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, в тому числі й "The Moscow times".

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Перебої почалися після ударів по НПЗ

Першими про нестачу бензину марок АІ-92 та АІ-95 наприкінці травня повідомили жителі Рязані. Проблеми виникли після атаки українських дронів на Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти".

Згодом скарги на відсутність пального почали надходити з окупованого Криму, де виникли складнощі з постачанням після ударів по логістичних маршрутах.

Криза поширюється на нові регіони

Пізніше обмеження на продаж бензину запровадили в окупованих частинах Запорізької, Донецької та Луганської областей.

На початку червня перебої дісталися Нової Москви та Санкт-Петербурга. Також проблеми з пальним зафіксували у Курській, Бєлгородській, Псковській та Московській областях.

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Бензин продають з лімітами

У Новгородській області на окремих заправках запровадили ліміт – до 20 літрів пального в одні руки. Подібні обмеження діють і в Карелії.

Про перебої також повідомляють у Мурманській, Воронезькій, Томській областях, Красноярському краї та Коряцькому окрузі Камчатки.

Місцева влада пояснює ситуацію підвищеним попитом, логістичними труднощами або необхідністю зберегти запаси пального.

Уряд РФ заперечує проблему

Попри повідомлення про дефіцит у різних регіонах країни, віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що ситуація на паливному ринку залишається стабільною.

Водночас кількість регіонів, де запроваджують обмеження на продаж бензину або фіксують його нестачу, продовжує зростати.

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