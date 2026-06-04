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Новини Дефіцит пального
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Дефіцит бензину охопив уже 15 регіонів Росії, - The Moscow times

У Росії обмеження на продаж бензину ввели вже у 15 регіонах

Паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, в тому числі й "The Moscow times".

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Перебої почалися після ударів по НПЗ

Першими про нестачу бензину марок АІ-92 та АІ-95 наприкінці травня повідомили жителі Рязані. Проблеми виникли після атаки українських дронів на Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти".

Згодом скарги на відсутність пального почали надходити з окупованого Криму, де виникли складнощі з постачанням після ударів по логістичних маршрутах.

Криза поширюється на нові регіони

Пізніше обмеження на продаж бензину запровадили в окупованих частинах Запорізької, Донецької та Луганської областей.

На початку червня перебої дісталися Нової Москви та Санкт-Петербурга. Також проблеми з пальним зафіксували у Курській, Бєлгородській, Псковській та Московській областях.

Читайте: На окупованих Донеччині та Луганщині закінчується бензин: продаж пального обмежили

Бензин продають з лімітами

У Новгородській області на окремих заправках запровадили ліміт – до 20 літрів пального в одні руки. Подібні обмеження діють і в Карелії.

Про перебої також повідомляють у Мурманській, Воронезькій, Томській областях, Красноярському краї та Коряцькому окрузі Камчатки.

Місцева влада пояснює ситуацію підвищеним попитом, логістичними труднощами або необхідністю зберегти запаси пального.

Уряд РФ заперечує проблему

Попри повідомлення про дефіцит у різних регіонах країни, віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що ситуація на паливному ринку залишається стабільною.

Водночас кількість регіонів, де запроваджують обмеження на продаж бензину або фіксують його нестачу, продовжує зростати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продаж бензину обмежили у Москві, - росЗМІ

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тобто! коли на вихідних прилетить балістика крилаті та купа дронів, то від дефіцит бензину?
треба буде переказати нашим дітям, що пісяються від громихання за вікном........
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04.06.2026 16:24 Відповісти
після ударів по колу по НПЗ ще слід додати ураження комбінатів Росрезерва, які є у кожній області. Чомусь дрони діпстрайків їх давно обходять, але ці комбінати є важливим демпфером при кризисній ситуації з паливом.
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04.06.2026 16:41 Відповісти
Дозвольте зробити припущення, що їх не чіпають, бо всі резерви мають властивість закінчуватись. Але ж може їх таки і раніше закінчать, побачимо.
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04.06.2026 16:54 Відповісти
не думаю, що майже три десятка комбінатів Росрезерва на європейській частині рф пусті. З якого це дива?
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04.06.2026 17:28 Відповісти
Я ж не писав що вони пусті. Але можуть і опустіти. То ж не НПЗ, там не виробляють, а лише зберігають.
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04.06.2026 18:42 Відповісти
Пусть цены повышают раза в два хотя бы. Вот тогда чувствительно будет для всей экономики и граждан. Там и цены и инфляция. Хотя бы как у нас, когда каждую неделю новые ценники видишь. А 20 литров на рыло, в 22ом весь Киев так стоял по 3 часа в очередях и ничего. Никто не помер, а отличии от обстрелов. Переориентируют логистику, завезут с других стран, как и у нас было.
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04.06.2026 16:42 Відповісти
А мені сьогодні розповідали, що лише на 5% видобуток нафти впав, що все цвіте і пахне в напарашії. А тут, упс, якось не вдобно получилось.
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04.06.2026 16:52 Відповісти
Гарна пісня в виконанні Алли Пугачової "...толи ещё будет,ойо-йой!"
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04.06.2026 17:06 Відповісти
 
 