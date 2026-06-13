УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6423 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по РФ Удари по нафтопортах РФ
295 8

В аеропортах РФ запровадили обмеження на заправку літаків через дефіцит палива, - ЗМІ

літак рф

Слідом за кризою на ринку бензину у двох десятках російських регіонів виникли проблеми з авіаційним паливом.

Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Палива для російських літаків не вистачає 

Кілька великих аеропортів випустили сповіщення для пілотів про обмеження на заправку повітряних суден. Зокрема, ліміти на авіапаливо вже діють в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

Заправка виконується в обсязі, необхідному для виконання рейсу за планом польоту.

Наприклад, аеропорт Махачкали встановив ліміт 8 тонн пального для рейсів до Дубаї, 3,5 тонни - до Мінська, 4 тонни - до Ташкента.

Проблеми з авіапаливом на російському ринку почали виникати ще наприкінці травня після рекордної серії українських атак на НПЗ, внаслідок яких за місяць було уражено 16 заводів, а нафтопереробка у Центральній Росії практично зупинилася.

Читайте також: Росія в травні скоротила морський експорт нафтопродуктів, – Reuters

Паливна криза в РФ

Раніше повідомлялося, що паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.

Читайте також: Видобуток нафти в Росії внаслідок українських атак упав до найнижчого рівня за рік

Автор: 

аеропорт (1864) росія (70414) літак (3106) паливо (931)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно, файно.
показати весь коментар
13.06.2026 00:46 Відповісти
В Канаді відмінили багато другорядних рейсів літаків через дефіцит (дороговизну) палива.
Пакують людей як тюльку.
Відстані в Канаді, як і в Росії чималі, машиною не завжди і поїдеш (пас.заліізничний транспорт нерозвинутий).
показати весь коментар
13.06.2026 00:51 Відповісти
Подорож потягом з Ванкувера до Торонто займає приблизно чотири дні. Потяг курсує двічі на тиждень.
показати весь коментар
13.06.2026 00:56 Відповісти
Bідстань у 4 466 кілометрів.
показати весь коментар
13.06.2026 00:58 Відповісти
Кримські бариги вже підтягуються з каністрами до аеропортів.
показати весь коментар
13.06.2026 01:04 Відповісти
Тобто, наливають рівно стільки, стільки потрібно щоб долетіти до аеропорту призначення. А якщо там план "Ковйор"
показати весь коментар
13.06.2026 01:05 Відповісти
тоді сідають прямо на кавйор.
показати весь коментар
13.06.2026 01:17 Відповісти
Народжені повзати літати не будуть!
показати весь коментар
13.06.2026 01:06 Відповісти
 
 