В аеропортах РФ запровадили обмеження на заправку літаків через дефіцит палива, - ЗМІ

Слідом за кризою на ринку бензину у двох десятках російських регіонів виникли проблеми з авіаційним паливом.

Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Палива для російських літаків не вистачає

Кілька великих аеропортів випустили сповіщення для пілотів про обмеження на заправку повітряних суден. Зокрема, ліміти на авіапаливо вже діють в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

Заправка виконується в обсязі, необхідному для виконання рейсу за планом польоту.

Наприклад, аеропорт Махачкали встановив ліміт 8 тонн пального для рейсів до Дубаї, 3,5 тонни - до Мінська, 4 тонни - до Ташкента.

Проблеми з авіапаливом на російському ринку почали виникати ще наприкінці травня після рекордної серії українських атак на НПЗ, внаслідок яких за місяць було уражено 16 заводів, а нафтопереробка у Центральній Росії практично зупинилася.

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Паливна криза в РФ

Раніше повідомлялося, що паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.

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