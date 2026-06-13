В аеропортах РФ запровадили обмеження на заправку літаків через дефіцит палива, - ЗМІ
Слідом за кризою на ринку бензину у двох десятках російських регіонів виникли проблеми з авіаційним паливом.
Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Палива для російських літаків не вистачає
Кілька великих аеропортів випустили сповіщення для пілотів про обмеження на заправку повітряних суден. Зокрема, ліміти на авіапаливо вже діють в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.
Заправка виконується в обсязі, необхідному для виконання рейсу за планом польоту.
Наприклад, аеропорт Махачкали встановив ліміт 8 тонн пального для рейсів до Дубаї, 3,5 тонни - до Мінська, 4 тонни - до Ташкента.
Проблеми з авіапаливом на російському ринку почали виникати ще наприкінці травня після рекордної серії українських атак на НПЗ, внаслідок яких за місяць було уражено 16 заводів, а нафтопереробка у Центральній Росії практично зупинилася.
Паливна криза в РФ
Раніше повідомлялося, що паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.
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