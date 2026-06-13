СБУ уразила "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ: знищено резервуари

Українські сили уразили нафтотермінал "Таманьнафтогаз" на півдні РФ. Пошкоджено резервуари з нафтопродуктами та інфраструктуру комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із ССО та ГУР завдали успішних ударів по нафтогазовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дрони СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.

"Пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури "Таманьнафтогазу". Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт", - додали в СБУ.

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Нафтотермінал "Таманьнафтогаз": що відомо

Термінал "Таманьнафтогаз" - один із ключових російських експортних нафтоналивних терміналів на Чорному морі. Він розташований у районі селища Волна (порт Тамань).

Призначення: перевалка (експорт/імпорт):

сирої нафти;

нафтопродуктів;

скраплених вуглеводневих газів (LPG).

Термінал є частиною енергетичної інфраструктури РФ на Чорному морі, оскільки використовується для великих експортних потоків нафти та палива. Для цього має великі резервуарні парки та причали для танкерів

Оцінюється як один із значущих вузлів російського нафтового експорту в регіоні.

"Російський нафтогазовий комплекс - це джерело фінансування війни проти України. Саме нафтодолари перетворюються на ракети, дрони та боєприпаси, якими ворог атакує наші міста. Тому СБУ й надалі системно позбавлятиме російську воєнну машину ресурсів для ведення війни", - наголосили в СБУ.

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