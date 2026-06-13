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Новини Удари по нафтопортах РФ
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СБУ уразила "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ: знищено резервуари

Термінал Таманьнафтогаз

Українські сили уразили нафтотермінал "Таманьнафтогаз" на півдні РФ. Пошкоджено резервуари з нафтопродуктами та інфраструктуру комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із ССО та ГУР завдали успішних ударів по нафтогазовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дрони СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.

"Пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури "Таманьнафтогазу". Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт", - додали в СБУ.

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Нафтотермінал "Таманьнафтогаз": що відомо

Термінал "Таманьнафтогаз" - один із ключових російських експортних нафтоналивних терміналів на Чорному морі. Він розташований у районі селища Волна (порт Тамань).

Призначення: перевалка (експорт/імпорт):

  • сирої нафти;
  • нафтопродуктів;
  • скраплених вуглеводневих газів (LPG).

Термінал є частиною енергетичної інфраструктури РФ на Чорному морі, оскільки використовується для великих експортних потоків нафти та палива. Для цього має великі резервуарні парки та причали для танкерів

Оцінюється як один із значущих вузлів російського нафтового експорту в регіоні.

"Російський нафтогазовий комплекс - це джерело фінансування війни проти України. Саме нафтодолари перетворюються на ракети, дрони та боєприпаси, якими ворог атакує наші міста. Тому СБУ й надалі системно позбавлятиме російську воєнну машину ресурсів для ведення війни", - наголосили в СБУ. 

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Автор: 

СБУ (13960) Удари по РФ (1026)
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13.06.2026 14:22 Відповісти
Допоки одна частина військовослужбовців з СБУ дієво боронить Україну від московитів, друга частина в СБУ щоденно гадить в Україні, виконуючи злочинні накази кєровників, на догоду зеленського-єрмака-татарова, щоб посидіти на посадах і отримати записи щодо проходження служби для отримання ПЕНСІЙ і «матеріальних благ», від шантажу бізнесу в Україні!!
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13.06.2026 14:23 Відповісти
Ось сьогодняшні знімки порта Тамань - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2026-06-13;@36.676,45.152,13.000z. Він був атакований один раз у 23 році, один раз у 24-му, два рази у 25-му, а в цоьому році це вже четверте ураження.
Пожежа, яку тут видно правіше - то горить великий парк автозапраників - 45°08'31.7"N 36°41'44.1"E
Це ще один удар по логістці у регіоні.
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13.06.2026 14:30 Відповісти
А відколи це на росії існує компанія з українською назвою?
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13.06.2026 15:06 Відповісти
Таманьнефтегаз (Таманьнафтогаз)
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13.06.2026 15:25 Відповісти
По аналогії - Ощадбанк Росії? Тоді треба перекладати і, наприклад, Microsoft? Власні назви не перекладаються!
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13.06.2026 15:33 Відповісти
Палить ВСЁ и ВСЕХ на болотах, палить без пощады и без остановок, палить , взрывать, уничтожать !
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13.06.2026 15:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_qWjkDXLD3E кацапи ниють...
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13.06.2026 16:07 Відповісти
Доколе ета фсе!!!
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13.06.2026 16:14 Відповісти
 
 