На ураженій нафтобазі росрезерву "Темп" масштабна пожежа, є щонайменше три великих осередки, - СБУ. ВIДЕО
Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по нафтобазі росрезерву "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Відстань до цілі від держкордону України - понад 700 кілометрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Нові деталі
Як зазначається, нафтобаза "Темп" входить до системи державного матеріального резерву РФ та використовується для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії.
Вирує масштабна пожежа
Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує більше 60 ємностей для зберігання.
Російські склади нафтопродуктів, НПЗ і логістична інфраструктура залишаються законними цілями для СБУ. Саме вони забезпечують ресурсами армію агресора та дозволяють кремлю продовжувати війну проти України.
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чим займається сбу!
а чим сбс?
а чим гур?
чи сбу може почати свою діяльність та знищити *****!!!!
чи знищити всіх генералів?
чи знищити взагалі, всіх причетних підарів?
нах*я оці вогні приписувати сбу?
Всіх до в'язниці за те що не радіють "двіжухє" яке х7йло їм зробило!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!