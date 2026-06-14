На ураженій нафтобазі росрезерву "Темп" масштабна пожежа, є щонайменше три великих осередки, - СБУ. ВIДЕО

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по нафтобазі росрезерву "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Відстань до цілі від держкордону України - понад 700 кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, нафтобаза "Темп" входить до системи державного матеріального резерву РФ та використовується для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії.

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Вирує масштабна пожежа

Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує більше 60 ємностей для зберігання.

Російські склади нафтопродуктів, НПЗ і логістична інфраструктура залишаються законними цілями для СБУ. Саме вони забезпечують ресурсами армію агресора та дозволяють кремлю продовжувати війну проти України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне.

Також зазначалося, що хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів.

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