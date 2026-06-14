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Новини Атака дронів на регіони РФ
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На ураженій нафтобазі росрезерву "Темп" масштабна пожежа, є щонайменше три великих осередки, - СБУ. ВIДЕО

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по нафтобазі росрезерву "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Відстань до цілі від держкордону України - понад 700 кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Нові деталі

Як зазначається, нафтобаза "Темп" входить до системи державного матеріального резерву РФ та використовується для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії.

Також читайте: СБУ уразила "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ: знищено резервуари

Вирує масштабна пожежа

Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує більше 60 ємностей для зберігання.

Російські склади нафтопродуктів, НПЗ і логістична інфраструктура залишаються законними цілями для СБУ. Саме вони забезпечують ресурсами армію агресора та дозволяють кремлю продовжувати війну проти України.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне.
  • Також зазначалося, що хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів.

Також читайте: У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал. ФОТО

Автор: 

СБУ (13961) Удари по РФ (1031) Ярославська область РФ (24)
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Топ коментарі
+10
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14.06.2026 12:09 Відповісти
+8
Наша русофобія недостатня )))
Бажаємо продовження всюди і завжди
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14.06.2026 12:06 Відповісти
+5
Ну на то оно и Темп чтобы в темпе всё сгорело как в песенке одной поётся, Как вы яхту назовёте так она и поплывёт...
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14.06.2026 12:17 Відповісти
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Наша русофобія недостатня )))
Бажаємо продовження всюди і завжди
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14.06.2026 12:06 Відповісти
Три осередки - це три "танки"... Кожен десь під 50 тис. кубів. Пожежники зараз, водяними завісами відсікають полум'я, від палаючих "танків", і чекають, коли вигоритиь все пальне, у них...
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14.06.2026 12:25 Відповісти
Зазвичай займаються сусідні резервуари... Особливо якщо ті пошкоджені уламками
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14.06.2026 12:29 Відповісти
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14.06.2026 12:09 Відповісти
По є'плану
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14.06.2026 12:16 Відповісти
Ну на то оно и Темп чтобы в темпе всё сгорело как в песенке одной поётся, Как вы яхту назовёте так она и поплывёт...
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14.06.2026 12:17 Відповісти
пояніть мені!
чим займається сбу!
а чим сбс?
а чим гур?

чи сбу може почати свою діяльність та знищити *****!!!!
чи знищити всіх генералів?
чи знищити взагалі, всіх причетних підарів?

нах*я оці вогні приписувати сбу?
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14.06.2026 12:17 Відповісти
Словесний понос, притиш, будь ласка... СБУ - це не "політична охранка", яка тільки ганяється за "інакомислячими", всередині держави. У них є агентура в інших країнах (в тому числі, і в Росії. У них є розвідувальні БПЛА. Це - РОЗВІДУВАЛЬНА структура СБУ. Ця сукупність "замикається" всередині ЇХ загальної структури. Само собою, вони не будуть "світить" свої джерела інформації - їм простіше створить свій власний бойовий підрозділ, який буде діять на основі інформації, отриманої ВСЕРЕДИНІ структури СБУ...
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14.06.2026 12:33 Відповісти
ти бойовиків надивився?
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14.06.2026 12:51 Відповісти
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14.06.2026 12:55 Відповісти
"Темп" не збавляй темп!
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14.06.2026 12:21 Відповісти
А де танці? Де радість?
Всіх до в'язниці за те що не радіють "двіжухє" яке х7йло їм зробило!
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14.06.2026 12:41 Відповісти
Вау, Потужно, Потужно, аж целых 3 бочки с нафтой горят! Кацапы щас сразу сдадутся и Путлер подпишет капитуляцию!
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14.06.2026 12:47 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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14.06.2026 12:48 Відповісти
 
 