По меньшей мере два резервуара повреждены на территории терминала "Таманьнефтегаз" в России. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В результате удара украинских войск по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в России повреждены как минимум два резервуара.

Спутниковые фото обнародовало Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На фотографиях виден пожар одного из резервуаров и повреждения еще одной емкости (вероятно, пожар был ликвидирован до момента съемки спутником).

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Что предшествовало?

13 июня СБУ сообщила о поражении нефтетерминала "Таманьнефтегаз" на юге РФ. Повреждены резервуары с нефтепродуктами и инфраструктура комплекса.

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