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По меньшей мере два резервуара повреждены на территории терминала "Таманьнефтегаз" в России. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В результате удара украинских войск по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в России повреждены как минимум два резервуара.
Спутниковые фото обнародовало Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
На фотографиях виден пожар одного из резервуаров и повреждения еще одной емкости (вероятно, пожар был ликвидирован до момента съемки спутником).
Что предшествовало?
13 июня СБУ сообщила о поражении нефтетерминала "Таманьнефтегаз" на юге РФ. Повреждены резервуары с нефтепродуктами и инфраструктура комплекса.
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