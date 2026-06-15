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Новости Фото Удары по нефтепортам РФ
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По меньшей мере два резервуара повреждены на территории терминала "Таманьнефтегаз" в России. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В результате удара украинских войск по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в России повреждены как минимум два резервуара.

Спутниковые фото обнародовало Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На фотографиях виден пожар одного из резервуаров и повреждения еще одной емкости (вероятно, пожар был ликвидирован до момента съемки спутником).

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Что предшествовало?

13 июня СБУ сообщила о поражении нефтетерминала "Таманьнефтегаз" на юге РФ. Повреждены резервуары с нефтепродуктами и инфраструктура комплекса.

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15.06.2026 13:44 Ответить
А це вже радує . По нафтохімії треба лупити а не по машинобудівних заводах , а якщо по заводах то краще по общагах де живуть робітники , ефект буде кращий . Пам'ятайте нафта то кров війни , пішо чи на оленях довго не повоюєш .
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15.06.2026 13:57 Ответить
Тому ****** і чекає з нетерпінням, на візит вітька і зятька до московії, поки бензин ще є, щоб довести їх до ями де він ховається!!
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15.06.2026 14:51 Ответить
Два надо срочно помножить на десять.
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15.06.2026 14:06 Ответить
Фламіндічі, як завжди, на запасних аеродромах Ізраїлю
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15.06.2026 14:12 Ответить
Там тих бочок((( А ракет катма, за те є двушечки на москву і переможні відосики вовиR1
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15.06.2026 14:14 Ответить
Після обстрілів Лаври, житлових будинків, заводів і ще невідомо куди влучили під 20 іскандерів - новини про ураження у відповідь 2 резервуарів з нафтою виглядають як знущання.
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15.06.2026 14:28 Ответить
Очевидно что дронов все равно мало.
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15.06.2026 14:45 Ответить
 
 