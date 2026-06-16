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Новини Атака дронів на регіони РФ Удар по НПЗ в Москві
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Після атаки на НПЗ в Москві зафіксовано масштабну пожежу, - ССО

НПЗ Москва

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС, СБУ та ГУР успішно уразили Московський НПЗ. На нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Що про підприємство відомо?

Як зазначається, Московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону. Проектна потужність підприємства - до 12 млн тонн нафти на рік. Глибина переробки - до 85 %. Завод забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% - у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати невідворотних уражень об'єктам військово-економічної системи ворога", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
  • Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.
  • Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.
  • Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

Також читайте: Після ударів порт Туапсе припинив відвантаження нафти, - ВМС

Автор: 

москва (1333) НПЗ (1018) ССО Сили спеціальних операцій (710) Удари по РФ (1041)
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Топ коментарі
+13
Пощастило влучити в основну установку від якої повністю залежить фвесь функціонал. Ремонт буде довгим і дорогим...
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16.06.2026 10:24 Відповісти
+9
двіжуха в дії... кацапи радіють.
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16.06.2026 10:21 Відповісти
+7
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16.06.2026 10:42 Відповісти
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двіжуха в дії... кацапи радіють.
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16.06.2026 10:21 Відповісти
Пощастило влучити в основну установку від якої повністю залежить фвесь функціонал. Ремонт буде довгим і дорогим...
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16.06.2026 10:24 Відповісти
Українці будуть не проти, якщо добьють і установки навкруги.
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16.06.2026 10:50 Відповісти
московити самі ці установки не вміють робити принаймні ті що ******* та ефективні , а зараз санції
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16.06.2026 10:52 Відповісти
Пересядуть на китайські електрокари, в москві грошей багато, так що тут знову китай в плюсі.
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16.06.2026 10:29 Відповісти
це обіцяна відповідь президента,за удар по Києву?
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16.06.2026 10:37 Відповісти
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16.06.2026 10:42 Відповісти
Лавра стояла ще до появи московії
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16.06.2026 10:53 Відповісти
За Лавру треба було теж по аналогічній споруді вдарити. Зуб за зуб.
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16.06.2026 10:54 Відповісти
На мацкві немає таких, тому варто бити по промисловим підприємствам.
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16.06.2026 13:20 Відповісти
Скажи ка дядя, ведь не даром моЦква спалённая пожаром ДВИЖУХЕ отдана...
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16.06.2026 10:59 Відповісти
По храму Васілія придурка що голий по мацкві ходив мацквічєк лякав своїм достоїнством,що на червоній площі.
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16.06.2026 11:02 Відповісти
 
 