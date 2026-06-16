Після атаки на НПЗ в Москві зафіксовано масштабну пожежу, - ССО

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС, СБУ та ГУР успішно уразили Московський НПЗ. На нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Що про підприємство відомо?

Як зазначається, Московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону. Проектна потужність підприємства - до 12 млн тонн нафти на рік. Глибина переробки - до 85 %. Завод забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% - у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати невідворотних уражень об'єктам військово-економічної системи ворога", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.

Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.

Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

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