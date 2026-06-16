После атаки на НПЗ в Москве зафиксирован масштабный пожар, - ССО

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с СБС, СБУ и ГУР успешно нанесли удар по Московскому НПЗ. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

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Что известно о предприятии?

Как отмечается, Московский НПЗ имеет ключевое значение для российской столицы и всего центрального региона. Проектная мощность предприятия - до 12 млн тонн нефти в год. Глубина переработки - до 85 %. Завод обеспечивает до 40 % потребностей Москвы в бензине и около 50 % - в дизельном топливе. Также НПЗ является важным элементом логистики авиационного топлива для московского авиаузла.

"Силы специальных операций продолжают наносить сокрушительные удары по объектам военно-экономической системы врага", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.

Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.

Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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