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Новости Атака дронов на регионы РФ Удар по НПЗ в Москве
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После атаки на НПЗ в Москве зафиксирован масштабный пожар, - ССО

НПЗ Москва

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с СБС, СБУ и ГУР успешно нанесли удар по Московскому НПЗ. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

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Что известно о предприятии?

Как отмечается, Московский НПЗ имеет ключевое значение для российской столицы и всего центрального региона. Проектная мощность предприятия - до 12 млн тонн нефти в год. Глубина переработки - до 85 %. Завод обеспечивает до 40 % потребностей Москвы в бензине и около 50 % - в дизельном топливе. Также НПЗ является важным элементом логистики авиационного топлива для московского авиаузла.

"Силы специальных операций продолжают наносить сокрушительные удары по объектам военно-экономической системы врага", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
  • Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.
  • Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.
  • Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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Автор: 

москва (3081) НПЗ (528) ССО (716) Удары по РФ (1030)
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Топ комментарии
+7
двіжуха в дії... кацапи радіють.
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16.06.2026 10:21 Ответить
+7
Пощастило влучити в основну установку від якої повністю залежить фвесь функціонал. Ремонт буде довгим і дорогим...
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16.06.2026 10:24 Ответить
+4
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16.06.2026 10:42 Ответить
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двіжуха в дії... кацапи радіють.
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16.06.2026 10:21 Ответить
Пощастило влучити в основну установку від якої повністю залежить фвесь функціонал. Ремонт буде довгим і дорогим...
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16.06.2026 10:24 Ответить
Українці будуть не проти, якщо добьють і установки навкруги.
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16.06.2026 10:50 Ответить
московити самі ці установки не вміють робити принаймні ті що ******* та ефективні , а зараз санції
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16.06.2026 10:52 Ответить
Пересядуть на китайські електрокари, в москві грошей багато, так що тут знову китай в плюсі.
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16.06.2026 10:29 Ответить
це обіцяна відповідь президента,за удар по Києву?
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16.06.2026 10:37 Ответить
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16.06.2026 10:42 Ответить
Лавра стояла ще до появи московії
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16.06.2026 10:53 Ответить
За Лавру треба було теж по аналогічній споруді вдарити. Зуб за зуб.
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16.06.2026 10:54 Ответить
Скажи ка дядя, ведь не даром моЦква спалённая пожаром ДВИЖУХЕ отдана...
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16.06.2026 10:59 Ответить
По храму Васілія придурка що голий по мацкві ходив мацквічєк лякав своїм достоїнством,що на червоній площі.
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16.06.2026 11:02 Ответить
 
 