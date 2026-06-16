После атаки на НПЗ в Москве зафиксирован масштабный пожар, - ССО
Подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с СБС, СБУ и ГУР успешно нанесли удар по Московскому НПЗ. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован масштабный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Что известно о предприятии?
Как отмечается, Московский НПЗ имеет ключевое значение для российской столицы и всего центрального региона. Проектная мощность предприятия - до 12 млн тонн нефти в год. Глубина переработки - до 85 %. Завод обеспечивает до 40 % потребностей Москвы в бензине и около 50 % - в дизельном топливе. Также НПЗ является важным элементом логистики авиационного топлива для московского авиаузла.
"Силы специальных операций продолжают наносить сокрушительные удары по объектам военно-экономической системы врага", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
- Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.
- Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.
- Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.
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