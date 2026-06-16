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Новости Видео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Украинскую дальнобойность ощутили в Московском регионе. Пострадал НПЗ, - Зеленский. ВИДЕО

Дальнобойный удар по Москве: горит НПЗ в области

Президент Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара по нефтеперерабатывающему заводу в Московской области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"На этот раз дальность действия украинского оружия ощутили в Московском регионе. Поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Благодарю воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу.

Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
  • Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.
  • Впоследствии стало известно, что горит НПЗ в Московской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти разрешили НПЗ снизить качество бензина на фоне украинских атак, – росСМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) НПЗ (528) россия (97919)
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Топ комментарии
+7
Речник ЗСУ і МЗС і ще бог зна чого але не президент
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16.06.2026 10:14 Ответить
+3
ну для карнавального суспільства з кліповим бінарним мисленням такі відосики - це просто необхідна умова формування солодких іллюзій, так би мовити - будівельний матеріал
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16.06.2026 10:20 Ответить
+3
На підмосковї купа військових заводів. Але від побитих вікон,це якщо повезе, картинка буде не така. Тому і - нпз.
Де фламінги, осел? Де балістика? Гроші де?
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16.06.2026 10:26 Ответить
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Речник ЗСУ і МЗС і ще бог зна чого але не президент
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16.06.2026 10:14 Ответить
Зеленський з абрамовичем, цим саме і опікувалися??
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16.06.2026 10:15 Ответить
Ще в Омані Патрушев саме про це й домовлявся з голобородьком.
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16.06.2026 10:17 Ответить
Путлер та його шайка старих алкашів думає що ціль №1 це мавзолей чи кремль, а це звичайний НПЗ.
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16.06.2026 10:19 Ответить
ну для карнавального суспільства з кліповим бінарним мисленням такі відосики - це просто необхідна умова формування солодких іллюзій, так би мовити - будівельний матеріал
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16.06.2026 10:20 Ответить
Головне - ППО так добре працює)))
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16.06.2026 10:21 Ответить
В регіоні-так. В москві -ні.
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16.06.2026 10:23 Ответить
На підмосковї купа військових заводів. Але від побитих вікон,це якщо повезе, картинка буде не така. Тому і - нпз.
Де фламінги, осел? Де балістика? Гроші де?
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16.06.2026 10:26 Ответить
Зер Гут!
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16.06.2026 10:27 Ответить
"Достойна" відповідь після атаки на Київ Да потрібно вдарити по Москві в два рази більше ніж кацапи --тоді буде ДОСТОЙНА відповідь.
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16.06.2026 10:41 Ответить
Чим відповісти? Зіграти пуєм на піаніно? Разом з штілерманом.
Вони з Лідаром зіграють. За такі гроші навіть трамп би зіграв.
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16.06.2026 10:47 Ответить
Із 60 дронів запущених на Москву,попали 2-3.Коли запускають московити,попадає,як мінімум 10
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16.06.2026 10:45 Ответить
хтоб тебе запустив ***** разом с твоєю шублою та зедебілами.
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16.06.2026 10:50 Ответить
Та в тім то справа,що лише ураження і поодиноке.
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16.06.2026 10:55 Ответить
Та он должен ни пострадать а исчезнуть с лица Земли..
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16.06.2026 10:55 Ответить
 
 