1 818 15
Украинскую дальнобойность ощутили в Московском регионе. Пострадал НПЗ, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара по нефтеперерабатывающему заводу в Московской области.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"На этот раз дальность действия украинского оружия ощутили в Московском регионе. Поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Благодарю воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу.
Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать.
Что предшествовало?
Топ комментарии
+7 Михайло Иляш
показать весь комментарий16.06.2026 10:14 Ответить Ссылка
+3 Olha Piliashenko
показать весь комментарий16.06.2026 10:20 Ответить Ссылка
+3 Петро Оленев
показать весь комментарий16.06.2026 10:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де фламінги, осел? Де балістика? Гроші де?
Вони з Лідаром зіграють. За такі гроші навіть трамп би зіграв.