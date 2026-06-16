Украинскую дальнобойность ощутили в Московском регионе. Пострадал НПЗ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара по нефтеперерабатывающему заводу в Московской области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"На этот раз дальность действия украинского оружия ощутили в Московском регионе. Поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Благодарю воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу.

Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

Впоследствии стало известно, что горит НПЗ в Московской области.

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