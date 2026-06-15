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Новости Дефицит топлива
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В попытках преодолеть топливный кризис правительство РФ разрешило своим НПЗ выпускать топливо пониженного качества, - российские СМИ

АЗС, бензин, дизтопливо, заправка

Российские власти официально разрешили ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо с пониженными экологическими и качественными характеристиками, которые фактически соответствуют устаревшему стандарту "Евро-3". Однако продавать его будут под видом "Евро-5".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

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Подробности

Причина - катастрофическая ситуация на внутреннем рынке России, вызванная регулярными ударами украинских беспилотников по ключевым НПЗ и нефтебазам. Топливный кризис уже дошел до Сибири, Крымского полуострова и Краснодарского края, где на АЗС вводят жесткие лимиты, а местами продажа бензина вообще остановлена.

Согласно постановлению правительства РФ, нормы содержания вредных примесей в топливе увеличены в разы:

  • Сера в бензине: лимит повысили с 10 мг/кг (для "Евро-5") до 150 мг/кг (уровень "Евро-3").

  • Сера в дизельном топливе: допустимую концентрацию увеличили до 350 мг/кг.

  • Ароматические углеводороды: разрешено повысить долю до 42%.

  • Также возобновлено разрешение на использование ранее запрещенных дешевых октаноподвышающих присадок (монометиланилина).

Регулярная заправка "новым" бензином критически ускорит износ двигателя, приведет к образованию нагара и быстрому выходу автомобиля из строя.

Напомним, ранее мы писали, что ограничения на продажу бензина уже ввели в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.

Смотрите: Возмущенный россиянин из Новороссийска: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВИДЕО

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АЗС (413) бензин (317) дефицит (319) НПЗ (527) россия (97904)
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Топ комментарии
+4
Кацапи будуть хоч на ішаковій ссанині їздити , але ракети штампувати справно, де ураження виробництв цирконів і калібрів? де ураження єлабуги? Де ураження того старого пропелерного гівна тушки які спокійно собі йдуть на бойові позиції?
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15.06.2026 12:31 Ответить
+1
Між євро 3 та євро 5 різниця не велика, це стандарт вихлопу, а не палива. На поганому паливі можливі аварійні режими, світиться так званий чек, він знижає потужність, але авто буде їздити. Перепрошивка авто на євро 3 гасить ці проблеми і авто буде їхати в нормальному режимі. Навіть можна взагалі перепрошити на Євро 0 і замінити каталізатор на якийсь вогнегасник, і це плюс до потужності і мінус до екології. Нафтова криза в рф тимчасова, головне підтримувати її і щоб вони не встигали її поборкати.
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15.06.2026 12:48 Ответить
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Кацапи будуть хоч на ішаковій ссанині їздити , але ракети штампувати справно, де ураження виробництв цирконів і калібрів? де ураження єлабуги? Де ураження того старого пропелерного гівна тушки які спокійно собі йдуть на бойові позиції?
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15.06.2026 12:31 Ответить
Яка гарна стратегія:
Зараз цім шмурдяком добьють ще працюючі машини.
І бензин взагалі нікому не буде потрібен.
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15.06.2026 12:36 Ответить
Про паливну кризу і дефіцит пального на росії я читав ще влітку 2025, права щось з того часу це не дало якогось серйозного ефекту.
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15.06.2026 12:44 Ответить
Якщо НПЗ згорів, то він не може випускати паливо будь-якої якості. За цим дозволом на болотах, мабуть, сподіваються почати гнати бензин у дворах, як в Китаї під час 'Великого стрибка' товариша Мао.
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15.06.2026 12:45 Ответить
Між євро 3 та євро 5 різниця не велика, це стандарт вихлопу, а не палива. На поганому паливі можливі аварійні режими, світиться так званий чек, він знижає потужність, але авто буде їздити. Перепрошивка авто на євро 3 гасить ці проблеми і авто буде їхати в нормальному режимі. Навіть можна взагалі перепрошити на Євро 0 і замінити каталізатор на якийсь вогнегасник, і це плюс до потужності і мінус до екології. Нафтова криза в рф тимчасова, головне підтримувати її і щоб вони не встигали її поборкати.
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15.06.2026 12:48 Ответить
Військова техніка може й на 76-му їздити, а на звичайні авто громадян кремлю плювати
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15.06.2026 12:49 Ответить
Військова техніка їздить на дизелі.
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15.06.2026 13:00 Ответить
ЗіЛ-130,131, УАЗ, ГаЗ-66, Нива, мотоцикли, квадроцикли, баггі. Мова не йде про тяжку гусеничну техніку, яку зараз практично не використовують.
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15.06.2026 13:22 Ответить
Кацапи, користуйтесь сечею віслюка, як заповів вам Василій Алібабаєвич.
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15.06.2026 13:01 Ответить
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15.06.2026 13:02 Ответить
 
 