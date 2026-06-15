В попытках преодолеть топливный кризис правительство РФ разрешило своим НПЗ выпускать топливо пониженного качества, - российские СМИ
Российские власти официально разрешили ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо с пониженными экологическими и качественными характеристиками, которые фактически соответствуют устаревшему стандарту "Евро-3". Однако продавать его будут под видом "Евро-5".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
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Причина - катастрофическая ситуация на внутреннем рынке России, вызванная регулярными ударами украинских беспилотников по ключевым НПЗ и нефтебазам. Топливный кризис уже дошел до Сибири, Крымского полуострова и Краснодарского края, где на АЗС вводят жесткие лимиты, а местами продажа бензина вообще остановлена.
Согласно постановлению правительства РФ, нормы содержания вредных примесей в топливе увеличены в разы:
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Сера в бензине: лимит повысили с 10 мг/кг (для "Евро-5") до 150 мг/кг (уровень "Евро-3").
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Сера в дизельном топливе: допустимую концентрацию увеличили до 350 мг/кг.
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Ароматические углеводороды: разрешено повысить долю до 42%.
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Также возобновлено разрешение на использование ранее запрещенных дешевых октаноподвышающих присадок (монометиланилина).
Регулярная заправка "новым" бензином критически ускорит износ двигателя, приведет к образованию нагара и быстрому выходу автомобиля из строя.
Напомним, ранее мы писали, что ограничения на продажу бензина уже ввели в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.
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Зараз цім шмурдяком добьють ще працюючі машини.
І бензин взагалі нікому не буде потрібен.