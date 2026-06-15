В спробах побороти паливну кризу, уряд РФ дозволив своїм НПЗ випускати паливо зниженої якості, - росЗМІ

Російська влада офіційно дозволила низці нафтопереробних заводів випускати для внутрішнього ринку бензин та дизельне пальне зі зниженими екологічними та якісними характеристиками, що фактично відповідають застарілому стандарту "Евро-3". Проте продаватимуть його під виглядом "Евро-5".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

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Подробиці

Причина - катастрофічна ситуація на внутрішньому ринку Росії, викликана регулярними ударами українських безпілотників по ключових НПЗ та нафтобазах. Паливна криза вже дісталася Сибіру, Кримського півострова та Краснодарського краю, де на АЗС вводять жорсткі ліміти, а подекуди продаж бензину взагалі зупинено.

Згідно з урядовою постановою РФ, норми вмісту шкідливих домішок у паливі збільшено в рази:

Сірка в бензині: ліміт підняли з 10 мг/кг (для "Евро-5") до 150 мг/кг (рівень "Евро-3").

Сірка в дизелі: допустиму концентрацію збільшили до 350 мг/кг.

Ароматичні вуглеводні: дозволено підвищити частку до 42%.

Також відновлено дозвіл на використання заборонених раніше дешевих октанопідвищувальних присадок (монометиланіліну).

Регулярна заправка "новим" бензином критично прискорить знос двигуна, призведе до утворення нагару та швидкого виходу авто з ладу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.

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