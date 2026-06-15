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Новини Дефіцит пального
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В спробах побороти паливну кризу, уряд РФ дозволив своїм НПЗ випускати паливо зниженої якості, - росЗМІ

азс,бензин,дизтопливо,заправка

Російська влада офіційно дозволила низці нафтопереробних заводів випускати для внутрішнього ринку бензин та дизельне пальне зі зниженими екологічними та якісними характеристиками, що фактично відповідають застарілому стандарту "Евро-3". Проте продаватимуть його під виглядом "Евро-5".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

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Подробиці

Причина - катастрофічна ситуація на внутрішньому ринку Росії, викликана регулярними ударами українських безпілотників по ключових НПЗ та нафтобазах. Паливна криза вже дісталася Сибіру, Кримського півострова та Краснодарського краю, де на АЗС вводять жорсткі ліміти, а подекуди продаж бензину взагалі зупинено.

Згідно з урядовою постановою РФ, норми вмісту шкідливих домішок у паливі збільшено в рази:

  • Сірка в бензині: ліміт підняли з 10 мг/кг (для "Евро-5") до 150 мг/кг (рівень "Евро-3").

  • Сірка в дизелі: допустиму концентрацію збільшили до 350 мг/кг.

  • Ароматичні вуглеводні: дозволено підвищити частку до 42%.

  • Також відновлено дозвіл на використання заборонених раніше дешевих октанопідвищувальних присадок (монометиланіліну).

Регулярна заправка "новим" бензином критично прискорить знос двигуна, призведе до утворення нагару та швидкого виходу авто з ладу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.

Дивіться: Обурений росіянин із Новоросійська: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВIДЕО

Автор: 

АЗС (1950) бензин (1375) дефіцит (711) НПЗ (1016) росія (70431)
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Топ коментарі
+5
Кацапи будуть хоч на ішаковій ссанині їздити , але ракети штампувати справно, де ураження виробництв цирконів і калібрів? де ураження єлабуги? Де ураження того старого пропелерного гівна тушки які спокійно собі йдуть на бойові позиції?
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15.06.2026 12:31 Відповісти
+1
Між євро 3 та євро 5 різниця не велика, це стандарт вихлопу, а не палива. На поганому паливі можливі аварійні режими, світиться так званий чек, він знижає потужність, але авто буде їздити. Перепрошивка авто на євро 3 гасить ці проблеми і авто буде їхати в нормальному режимі. Навіть можна взагалі перепрошити на Євро 0 і замінити каталізатор на якийсь вогнегасник, і це плюс до потужності і мінус до екології. Нафтова криза в рф тимчасова, головне підтримувати її і щоб вони не встигали її поборкати.
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15.06.2026 12:48 Відповісти
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Кацапи будуть хоч на ішаковій ссанині їздити , але ракети штампувати справно, де ураження виробництв цирконів і калібрів? де ураження єлабуги? Де ураження того старого пропелерного гівна тушки які спокійно собі йдуть на бойові позиції?
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15.06.2026 12:31 Відповісти
Яка гарна стратегія:
Зараз цім шмурдяком добьють ще працюючі машини.
І бензин взагалі нікому не буде потрібен.
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15.06.2026 12:36 Відповісти
Підуть в рух отруйні свинцеві присадки.
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15.06.2026 13:55 Відповісти
Про паливну кризу і дефіцит пального на росії я читав ще влітку 2025, права щось з того часу це не дало якогось серйозного ефекту.
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15.06.2026 12:44 Відповісти
Якщо НПЗ згорів, то він не може випускати паливо будь-якої якості. За цим дозволом на болотах, мабуть, сподіваються почати гнати бензин у дворах, як в Китаї під час 'Великого стрибка' товариша Мао.
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15.06.2026 12:45 Відповісти
Між євро 3 та євро 5 різниця не велика, це стандарт вихлопу, а не палива. На поганому паливі можливі аварійні режими, світиться так званий чек, він знижає потужність, але авто буде їздити. Перепрошивка авто на євро 3 гасить ці проблеми і авто буде їхати в нормальному режимі. Навіть можна взагалі перепрошити на Євро 0 і замінити каталізатор на якийсь вогнегасник, і це плюс до потужності і мінус до екології. Нафтова криза в рф тимчасова, головне підтримувати її і щоб вони не встигали її поборкати.
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15.06.2026 12:48 Відповісти
Військова техніка може й на 76-му їздити, а на звичайні авто громадян кремлю плювати
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15.06.2026 12:49 Відповісти
Військова техніка їздить на дизелі.
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15.06.2026 13:00 Відповісти
ЗіЛ-130,131, УАЗ, ГаЗ-66, Нива, мотоцикли, квадроцикли, баггі. Мова не йде про тяжку гусеничну техніку, яку зараз практично не використовують.
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15.06.2026 13:22 Відповісти
Кацапи, користуйтесь сечею віслюка, як заповів вам Василій Алібабаєвич.
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15.06.2026 13:01 Відповісти
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15.06.2026 13:02 Відповісти
Плакали мотори, плакали...
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15.06.2026 13:50 Відповісти
 
 