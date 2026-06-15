Обурений росіянин із Новоросійська: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВIДЕО

Слідом за окупованим Кримом масштабний паливний та інфраструктурний колапс охопив прибережні регіони самої Російської Федерації. Зокрема, у Краснодарському краї РФ місцеві жителі скаржаться на повну відсутність автомобільного палива на заправках та регулярні відключення базових комунальних послуг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося емоційне відеозвернення мешканця Новоросійська, який у нецензурній формі описує реальний стан життєзабезпечення в місті. Росіянин зазначає, що населення вже звикло до постійної відсутності води, світла та інтернету, проте зникнення палива повністю паралізувало місто.

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За словами автора відео, він був змушений об'їхати численні автозаправні станції, але так і не зміг знайти бензин.

"Ну, х#й с ним, мы в Новороссийске без воды жить научились, бл#дь, без света жить научились, без интернета жить научились, бл#дь, без всего нах#й, все подстраиваемся, но, бл#дь, без бензина нах#й, как, бл#дь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать, бл#дь? Какие есть лайфхаки, чтобы без бензина жить? Какое надо скачать приложение, бл#дь? Как на#бать систему? Я уже в ах#е, если честно. Я семь заправок объехал, в городе нет ни одной с бензином", - обурюється росіянин.

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Увага! Ненормативна лексика!

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