Обурений росіянин із Новоросійська: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВIДЕО
Слідом за окупованим Кримом масштабний паливний та інфраструктурний колапс охопив прибережні регіони самої Російської Федерації. Зокрема, у Краснодарському краї РФ місцеві жителі скаржаться на повну відсутність автомобільного палива на заправках та регулярні відключення базових комунальних послуг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося емоційне відеозвернення мешканця Новоросійська, який у нецензурній формі описує реальний стан життєзабезпечення в місті. Росіянин зазначає, що населення вже звикло до постійної відсутності води, світла та інтернету, проте зникнення палива повністю паралізувало місто.
За словами автора відео, він був змушений об'їхати численні автозаправні станції, але так і не зміг знайти бензин.
"Ну, х#й с ним, мы в Новороссийске без воды жить научились, бл#дь, без света жить научились, без интернета жить научились, бл#дь, без всего нах#й, все подстраиваемся, но, бл#дь, без бензина нах#й, как, бл#дь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать, бл#дь? Какие есть лайфхаки, чтобы без бензина жить? Какое надо скачать приложение, бл#дь? Как на#бать систему? Я уже в ах#е, если честно. Я семь заправок объехал, в городе нет ни одной с бензином", - обурюється росіянин.
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