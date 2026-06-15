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Новини Відео Дефіцит пального
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Обурений росіянин із Новоросійська: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?". ВIДЕО

Слідом за окупованим Кримом масштабний паливний та інфраструктурний колапс охопив прибережні регіони самої Російської Федерації. Зокрема, у Краснодарському краї РФ місцеві жителі скаржаться на повну відсутність автомобільного палива на заправках та регулярні відключення базових комунальних послуг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося емоційне відеозвернення мешканця Новоросійська, який у нецензурній формі описує реальний стан життєзабезпечення в місті. Росіянин зазначає, що населення вже звикло до постійної відсутності води, світла та інтернету, проте зникнення палива повністю паралізувало місто.

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За словами автора відео, він був змушений об'їхати численні автозаправні станції, але так і не зміг знайти бензин.

"Ну, х#й с ним, мы в Новороссийске без воды жить научились, бл#дь, без света жить научились, без интернета жить научились, бл#дь, без всего нах#й, все подстраиваемся, но, бл#дь, без бензина нах#й, как, бл#дь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать, бл#дь? Какие есть лайфхаки, чтобы без бензина жить? Какое надо скачать приложение, бл#дь? Как на#бать систему? Я уже в ах#е, если честно. Я семь заправок объехал, в городе нет ни одной с бензином", - обурюється росіянин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дефіцит бензину охопив уже 15 регіонів Росії, - The Moscow times

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка про обстановку у Криму: "Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Мы решили вернуться в Москву". ВIДЕО

Автор: 

дефіцит (711) Крим (14119) росія (70431) пальне (219) Краснодарський край РФ (77) Новоросійськ (40)
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Топ коментарі
+13
Бояришнік ще є? Тоді можна жити нормально!
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15.06.2026 11:18 Відповісти
+13
В очередь.
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15.06.2026 11:27 Відповісти
+9
І жодна рашистська істота не скаже - потрібно припини війну - і тим пальним удавитеся!!!
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15.06.2026 11:45 Відповісти
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Бояришнік ще є? Тоді можна жити нормально!
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15.06.2026 11:18 Відповісти
це перемога!
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15.06.2026 11:57 Відповісти
моча осла найкращий вид пального
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15.06.2026 11:20 Відповісти
Кадирівці це собі прибрали, з любимими не розлучайтеся, їх девіз
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15.06.2026 11:25 Відповісти
В очередь.
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15.06.2026 11:27 Відповісти
Мабуть дебіл, вам же скломою та боярышник ніхто не скасовував, от і займися ділом, може швидше здохнеш
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15.06.2026 11:23 Відповісти
Зробить тягу на пуканах, хоч ривками але їздити мабуть будете
Але тоді горох з капустою счезне.
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15.06.2026 11:27 Відповісти
вітаю ви зірвали ждекпот - скепи та каміння з неба!
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15.06.2026 11:27 Відповісти
Все идет по плану лапотные,денег нет но вы держитесь Смутное время уже на пороге.
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15.06.2026 11:27 Відповісти
Очень просто, как при Иване Грозном пора всей вате собираться и идти Казань брать...
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15.06.2026 11:28 Відповісти
Ось тобі лайфхак - береш до рота шланг, та смокчеш у сусіда
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15.06.2026 11:29 Відповісти
Как, как с СВО жить.
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15.06.2026 11:34 Відповісти
І жодна рашистська істота не скаже - потрібно припини війну - і тим пальним удавитеся!!!
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15.06.2026 11:45 Відповісти
Лайфхак один. росіянам треба пошукати залишки розуму та забратися геть з України. Тоді може і бензин з'явится
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15.06.2026 11:49 Відповісти
Можна їздити на велосипеді
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15.06.2026 12:00 Відповісти
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15.06.2026 12:18 Відповісти
Український Хліб вам фідерастам, який ви грабуєте в Україні ,допомагає вижити та пристосовуватися до того шо вже всьооо...Як шо ЄС буде розумнішими , то Хліба точно у вас скоро не буде , бо китаї їсти любить теж ...
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15.06.2026 12:35 Відповісти
з танків зливайте і з усього військового
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15.06.2026 13:01 Відповісти
Хай на дрова переходить, їздили ж люди на машинах на дровах хай і кацапи їздять.
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15.06.2026 13:45 Відповісти
 
 