Росіянка про обстановку у Криму: "Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Мы решили вернуться в Москву". ВIДЕО

У мережі з'явилося відеозвернення громадянки РФ, яка детально описала критичну гуманітарну та логістичну ситуацію на території тимчасово окупованого Криму. Через регулярні удари по військових та інфраструктурних об'єктах загарбників на півострові розпочався масштабний дефіцит палива, а також повністю зупинився рух пасажирських потягів.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка, яка раніше переїхала до Криму, заявила про рішення терміново евакуюватися назад до Москви. За її словами, через зруйновану логістику ціни на півострові стрімко зросли, а продовжувати будь-яку комерційну діяльність стало неможливо.

Жінка наголосила, що на Керченському мосту утворилися величезні затори, а залізничне сполучення повністю паралізоване.

"Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела, логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов. Мой муж находится сейчас там, он будет все это пытаться отправлять. У нас есть немножко бензина для того, чтобы выехать оттуда с оставшимися вещами и с животными. У нас там целый зверинец - кот, собака. Я думала, что я подготовлю все, вернусь обратно, мы соберемся и вместе поедем. Но, видимо, нет", - розповіла росіянка.

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