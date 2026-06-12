УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11420 відвідувачів онлайн
Новини Відео Український Крим
5 087 35

Росіянка про обстановку у Криму: "Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Мы решили вернуться в Москву". ВIДЕО

У мережі з'явилося відеозвернення громадянки РФ, яка детально описала критичну гуманітарну та логістичну ситуацію на території тимчасово окупованого Криму. Через регулярні удари по військових та інфраструктурних об'єктах загарбників на півострові розпочався масштабний дефіцит палива, а також повністю зупинився рух пасажирських потягів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка, яка раніше переїхала до Криму, заявила про рішення терміново евакуюватися назад до Москви. За її словами, через зруйновану логістику ціни на півострові стрімко зросли, а продовжувати будь-яку комерційну діяльність стало неможливо.

Жінка наголосила, що на Керченському мосту утворилися величезні затори, а залізничне сполучення повністю паралізоване.

"Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела, логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов. Мой муж находится сейчас там, он будет все это пытаться отправлять. У нас есть немножко бензина для того, чтобы выехать оттуда с оставшимися вещами и с животными. У нас там целый зверинец - кот, собака. Я думала, что я подготовлю все, вернусь обратно, мы соберемся и вместе поедем. Но, видимо, нет", - розповіла росіянка.

Також дивіться: Пропагандист Кремля Стешин: "Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ізолює Крим у найближчому майбутньому, - командувач СБС Мадяр

Автор: 

дефіцит (710) Крим (14115) москва (1330) втеча (220)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
нєкуй шастать..
показати весь коментар
12.06.2026 16:37 Відповісти
+34
есть Воркута, Чита, Магадан- Баренцево море, там и купайтесь конченые гузкие свиньи
показати весь коментар
12.06.2026 16:38 Відповісти
+17
Жизнь в Рассии: "Вход - рубль, а выход - десять...".
показати весь коментар
12.06.2026 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нєкуй шастать..
показати весь коментар
12.06.2026 16:37 Відповісти
есть Воркута, Чита, Магадан- Баренцево море, там и купайтесь конченые гузкие свиньи
показати весь коментар
12.06.2026 16:38 Відповісти
...і море лаптєвих
показати весь коментар
12.06.2026 18:14 Відповісти
ще Таймир є..Там кацапам добре буде
показати весь коментар
12.06.2026 18:17 Відповісти
от там, в лаптестані ваше фсьооо. ...
показати весь коментар
12.06.2026 16:39 Відповісти
Жизнь в Рассии: "Вход - рубль, а выход - десять...".
показати весь коментар
12.06.2026 16:39 Відповісти
круті педалі пока не далі !
показати весь коментар
12.06.2026 16:41 Відповісти
Ібо, нехрін по чужих хатАх шастать.
показати весь коментар
12.06.2026 16:41 Відповісти
У них навіть думки нема- а чого так?
показати весь коментар
12.06.2026 16:42 Відповісти
за них думає хло:
у рашистів рабсії нєт граніц...
показати весь коментар
12.06.2026 16:47 Відповісти
Перший пішов. Найрозумніші втечуть поки міст ще стоїть. Наступні попливуть через протоку на камерах і матрасах.
показати весь коментар
12.06.2026 16:43 Відповісти
пафосно, але реальність інакша
показати весь коментар
12.06.2026 16:53 Відповісти
фсьо било так по дамашнєму, кот, собака, муж і нємножечко бєнзіна...
показати весь коментар
12.06.2026 16:43 Відповісти
Із нашего звєрінца самий умний бил кот.Он сразу нє хотєл єхать в етот Крим,говорил ми чьо мля,акупанти чьо лі?А самий тупой в зверінце ента мой муж,говорівший морє ж,Машка,тама можна бесплатна пассать...
показати весь коментар
12.06.2026 17:19 Відповісти
варварське гопнико-насильницьке порушення сталого цивілізованого порядку автоматично тягне за собою жорсткий облом та офуїтительні люля
се ля ві
хто вам їбланам заважав до 02.2014 вільно вештатися до Українського Криму, ніжитися під ласкавим Українським сонечком, плюхатися у чарівному Українському морі, заправлятися досхочу на Українських азс?!
показати весь коментар
12.06.2026 16:45 Відповісти
Страшна, як вся Кацапія. І ззовні, і всередині.
показати весь коментар
12.06.2026 16:47 Відповісти
кацапка, сер..
не дивно..
показати весь коментар
12.06.2026 16:50 Відповісти
ВОРОВАННОЕ не приносит счастья
показати весь коментар
12.06.2026 16:48 Відповісти
у кацапів апріорі ніц нема свого
та не було ніколи
показати весь коментар
12.06.2026 16:50 Відповісти
Да плювати, що там каже якась пересічна рацєянка з мацкви. На спроможність кремля продовжувати війну, утримувати півострів й неспішно, але безперервно захоплювати нові території, скигління рабів ніяк не впливає. Втіха для прихильників земарафону.
показати весь коментар
12.06.2026 16:52 Відповісти
Ця сама поїхали. Інших панаєхавшіх доведеться попід сраку виганяти. Тамженашіх людей всіх на фільтрацію. По результатам когось також попід сраку на расєю, когось в цугундер з конфіскацією. Когось залишимо але без усіляких прав років на 15-20. Хай рузге мір повивітрюється.
показати весь коментар
12.06.2026 16:54 Відповісти
Полковнику ніхто не пише
показати весь коментар
12.06.2026 16:55 Відповісти
У нас целый зверинец- кот, собака, муж и я.
показати весь коментар
12.06.2026 16:59 Відповісти
Хай масквічка співає всю дорогу:

На московье нет бензина, нет бензина и в Крыму
Говорят нужны талоны, где их взять я не пойму !
Не жилось пуйлу спокойно, на соседа он напал
Захотел земли оттяпать, а у нас бензин пропал...
показати весь коментар
12.06.2026 16:59 Відповісти
Пара дамой на отдих:
показати весь коментар
12.06.2026 17:00 Відповісти
В говєнь, в говєнь. Радную маковскую говєнь... Кота та собаку шкода. Не пощастило бути домашніми тваринами у тварин.
показати весь коментар
12.06.2026 17:01 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2026 17:05 Відповісти
Це тільки квіточки - ягідкі незабаром.
показати весь коментар
12.06.2026 17:08 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2026 17:15 Відповісти
Если нет у вас бензина - чемодан, вокзал, дрезина.
показати весь коментар
12.06.2026 17:21 Відповісти
Ризикуєте , їхати треба на хутори, безпечніше.Наприклад по дорозі є хутір Веселе Життя в Краснодарському краї ,не подобається хутір, як варіант селище Хреново в Іванівській області
показати весь коментар
12.06.2026 17:26 Відповісти
Гойда!
показати весь коментар
12.06.2026 17:43 Відповісти
Не фіг було їхати у чужу країну. Нехай вам ще ноги переламають
показати весь коментар
12.06.2026 17:52 Відповісти
Бідне расейскоє бидло............
показати весь коментар
12.06.2026 18:07 Відповісти
 
 