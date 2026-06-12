Россиянка об обстановке в Крыму: "Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Мы решили вернуться в Москву". ВИДЕО

В сети появилось видеообращение гражданки РФ, которая подробно описала критическую гуманитарную и логистическую ситуацию на территории временно оккупированного Крыма. Из-за регулярных ударов по военным и инфраструктурным объектам захватчиков на полуострове начался масштабный дефицит топлива, а также полностью остановилось движение пассажирских поездов.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка, ранее переехавшая в Крым, заявила о решении срочно эвакуироваться обратно в Москву. По ее словам, из-за разрушенной логистики цены на полуострове стремительно выросли, а продолжать какую-либо коммерческую деятельность стало невозможно.

Женщина подчеркнула, что на Керченском мосту образовались огромные пробки, а железнодорожное сообщение полностью парализовано.

"Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела, логистика очень страдает, все очень дорого. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов. Мой муж находится сейчас там, он будет все это пытаться отправлять. У нас есть немного бензина, чтобы выехать оттуда с оставшимися вещами и животными. У нас там целый зверинец — кот, собака. Я думала, что подготовлю все, вернусь обратно, мы соберемся и вместе поедем. Но, видимо, нет", — рассказала россиянка.

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