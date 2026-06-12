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Новости Видео Украинский Крым
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Россиянка об обстановке в Крыму: "Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Мы решили вернуться в Москву". ВИДЕО

В сети появилось видеообращение гражданки РФ, которая подробно описала критическую гуманитарную и логистическую ситуацию на территории временно оккупированного Крыма. Из-за регулярных ударов по военным и инфраструктурным объектам захватчиков на полуострове начался масштабный дефицит топлива, а также полностью остановилось движение пассажирских поездов.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка, ранее переехавшая в Крым, заявила о решении срочно эвакуироваться обратно в Москву. По ее словам, из-за разрушенной логистики цены на полуострове стремительно выросли, а продолжать какую-либо коммерческую деятельность стало невозможно.

Женщина подчеркнула, что на Керченском мосту образовались огромные пробки, а железнодорожное сообщение полностью парализовано.

"Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела, логистика очень страдает, все очень дорого. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов. Мой муж находится сейчас там, он будет все это пытаться отправлять. У нас есть немного бензина, чтобы выехать оттуда с оставшимися вещами и животными. У нас там целый зверинец — кот, собака. Я думала, что подготовлю все, вернусь обратно, мы соберемся и вместе поедем. Но, видимо, нет", — рассказала россиянка.

Смотрите также: Пропагандист Кремля Стешин: "Оказаться в Крыму — это оказаться в ловушке этим летом". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изолирует Крым в ближайшем будущем, — командующий СБС Мадяр

Автор: 

дефицит (318) Крым (25926) москва (3078) побег (375)
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Топ комментарии
+36
нєкуй шастать..
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12.06.2026 16:37 Ответить
+34
есть Воркута, Чита, Магадан- Баренцево море, там и купайтесь конченые гузкие свиньи
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12.06.2026 16:38 Ответить
+17
Жизнь в Рассии: "Вход - рубль, а выход - десять...".
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12.06.2026 16:39 Ответить
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нєкуй шастать..
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12.06.2026 16:37 Ответить
есть Воркута, Чита, Магадан- Баренцево море, там и купайтесь конченые гузкие свиньи
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12.06.2026 16:38 Ответить
...і море лаптєвих
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12.06.2026 18:14 Ответить
ще Таймир є..Там кацапам добре буде
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12.06.2026 18:17 Ответить
от там, в лаптестані ваше фсьооо. ...
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12.06.2026 16:39 Ответить
Жизнь в Рассии: "Вход - рубль, а выход - десять...".
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12.06.2026 16:39 Ответить
круті педалі пока не далі !
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12.06.2026 16:41 Ответить
Ібо, нехрін по чужих хатАх шастать.
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12.06.2026 16:41 Ответить
У них навіть думки нема- а чого так?
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12.06.2026 16:42 Ответить
за них думає хло:
у рашистів рабсії нєт граніц...
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12.06.2026 16:47 Ответить
Перший пішов. Найрозумніші втечуть поки міст ще стоїть. Наступні попливуть через протоку на камерах і матрасах.
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12.06.2026 16:43 Ответить
пафосно, але реальність інакша
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12.06.2026 16:53 Ответить
фсьо било так по дамашнєму, кот, собака, муж і нємножечко бєнзіна...
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12.06.2026 16:43 Ответить
Із нашего звєрінца самий умний бил кот.Он сразу нє хотєл єхать в етот Крим,говорил ми чьо мля,акупанти чьо лі?А самий тупой в зверінце ента мой муж,говорівший морє ж,Машка,тама можна бесплатна пассать...
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12.06.2026 17:19 Ответить
варварське гопнико-насильницьке порушення сталого цивілізованого порядку автоматично тягне за собою жорсткий облом та офуїтительні люля
се ля ві
хто вам їбланам заважав до 02.2014 вільно вештатися до Українського Криму, ніжитися під ласкавим Українським сонечком, плюхатися у чарівному Українському морі, заправлятися досхочу на Українських азс?!
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12.06.2026 16:45 Ответить
Страшна, як вся Кацапія. І ззовні, і всередині.
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12.06.2026 16:47 Ответить
кацапка, сер..
не дивно..
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12.06.2026 16:50 Ответить
ВОРОВАННОЕ не приносит счастья
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12.06.2026 16:48 Ответить
у кацапів апріорі ніц нема свого
та не було ніколи
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12.06.2026 16:50 Ответить
Да плювати, що там каже якась пересічна рацєянка з мацкви. На спроможність кремля продовжувати війну, утримувати півострів й неспішно, але безперервно захоплювати нові території, скигління рабів ніяк не впливає. Втіха для прихильників земарафону.
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12.06.2026 16:52 Ответить
Ця сама поїхали. Інших панаєхавшіх доведеться попід сраку виганяти. Тамженашіх людей всіх на фільтрацію. По результатам когось також попід сраку на расєю, когось в цугундер з конфіскацією. Когось залишимо але без усіляких прав років на 15-20. Хай рузге мір повивітрюється.
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12.06.2026 16:54 Ответить
Полковнику ніхто не пише
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12.06.2026 16:55 Ответить
У нас целый зверинец- кот, собака, муж и я.
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12.06.2026 16:59 Ответить
Хай масквічка співає всю дорогу:

На московье нет бензина, нет бензина и в Крыму
Говорят нужны талоны, где их взять я не пойму !
Не жилось пуйлу спокойно, на соседа он напал
Захотел земли оттяпать, а у нас бензин пропал...
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12.06.2026 16:59 Ответить
Пара дамой на отдих:
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12.06.2026 17:00 Ответить
В говєнь, в говєнь. Радную маковскую говєнь... Кота та собаку шкода. Не пощастило бути домашніми тваринами у тварин.
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12.06.2026 17:01 Ответить
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12.06.2026 17:05 Ответить
Це тільки квіточки - ягідкі незабаром.
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12.06.2026 17:08 Ответить
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12.06.2026 17:15 Ответить
Если нет у вас бензина - чемодан, вокзал, дрезина.
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12.06.2026 17:21 Ответить
Ризикуєте , їхати треба на хутори, безпечніше.Наприклад по дорозі є хутір Веселе Життя в Краснодарському краї ,не подобається хутір, як варіант селище Хреново в Іванівській області
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12.06.2026 17:26 Ответить
Гойда!
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12.06.2026 17:43 Ответить
Не фіг було їхати у чужу країну. Нехай вам ще ноги переламають
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12.06.2026 17:52 Ответить
Бідне расейскоє бидло............
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12.06.2026 18:07 Ответить
 
 