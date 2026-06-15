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Новости Видео Дефицит топлива
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Возмущенный россиянин из Новороссийска: "Без воды жить научились, без света, без интернета, но, бл#дь, без бензина нах#й, как жить вообще?"

Вслед за оккупированным Крымом масштабный топливный и инфраструктурный коллапс охватил прибрежные регионы самой Российской Федерации. В частности, в Краснодарском крае РФ местные жители жалуются на полное отсутствие автомобильного топлива на заправках и регулярные отключения основных коммунальных услуг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось эмоциональное видеообращение жителя Новороссийска, который в нецензурной форме описывает реальное состояние жизнеобеспечения в городе. Россиянин отмечает, что население уже привыкло к постоянному отсутствию воды, света и интернета, однако исчезновение топлива полностью парализовало город.

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По словам автора видео, он был вынужден объехать множество автозаправочных станций, но так и не смог найти бензин.

"Ну, х#й с ним, мы в Новороссийске без воды жить научились, бл#дь, без света жить научились, без интернета жить научились, бл#дь, без всего нах#й, все подстраиваемся, но, бл#дь, без бензина нах#й, как, бл#дь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать, бл#дь? Какие есть лайфхаки, чтобы без бензина жить? Какое надо скачать приложение, бл#дь? Как на#бать систему? Я уже в ах#е, если честно. Я семь заправок объехал, в городе нет ни одной с бензином", - возмущается россиянин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит бензина охватил уже 15 регионов России, - The Moscow times

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка об обстановке в Крыму: "Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Мы решили вернуться в Москву". ВИДЕО

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дефицит (319) Крым (25932) россия (97904) горючее (68) Краснодарский край РФ (77) Новороссийск (35)
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Топ комментарии
+4
Бояришнік ще є? Тоді можна жити нормально!
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15.06.2026 11:18 Ответить
+2
моча осла найкращий вид пального
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15.06.2026 11:20 Ответить
+2
В очередь.
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15.06.2026 11:27 Ответить
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Бояришнік ще є? Тоді можна жити нормально!
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15.06.2026 11:18 Ответить
це перемога!
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15.06.2026 11:57 Ответить
моча осла найкращий вид пального
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15.06.2026 11:20 Ответить
Кадирівці це собі прибрали, з любимими не розлучайтеся, їх девіз
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15.06.2026 11:25 Ответить
В очередь.
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15.06.2026 11:27 Ответить
Мабуть дебіл, вам же скломою та боярышник ніхто не скасовував, от і займися ділом, може швидше здохнеш
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15.06.2026 11:23 Ответить
Зробить тягу на пуканах, хоч ривками але їздити мабуть будете
Але тоді горох з капустою счезне.
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15.06.2026 11:27 Ответить
вітаю ви зірвали ждекпот - скепи та каміння з неба!
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15.06.2026 11:27 Ответить
Все идет по плану лапотные,денег нет но вы держитесь Смутное время уже на пороге.
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15.06.2026 11:27 Ответить
Очень просто, как при Иване Грозном пора всей вате собираться и идти Казань брать...
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15.06.2026 11:28 Ответить
Ось тобі лайфхак - береш до рота шланг, та смокчеш у сусіда
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15.06.2026 11:29 Ответить
Как, как с СВО жить.
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15.06.2026 11:34 Ответить
І жодна рашистська істота не скаже - потрібно припини війну - і тим пальним удавитеся!!!
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15.06.2026 11:45 Ответить
Лайфхак один. росіянам треба пошукати залишки розуму та забратися геть з України. Тоді може і бензин з'явится
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15.06.2026 11:49 Ответить
Можна їздити на велосипеді
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15.06.2026 12:00 Ответить
 
 