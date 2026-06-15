Вслед за оккупированным Крымом масштабный топливный и инфраструктурный коллапс охватил прибрежные регионы самой Российской Федерации. В частности, в Краснодарском крае РФ местные жители жалуются на полное отсутствие автомобильного топлива на заправках и регулярные отключения основных коммунальных услуг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось эмоциональное видеообращение жителя Новороссийска, который в нецензурной форме описывает реальное состояние жизнеобеспечения в городе. Россиянин отмечает, что население уже привыкло к постоянному отсутствию воды, света и интернета, однако исчезновение топлива полностью парализовало город.

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По словам автора видео, он был вынужден объехать множество автозаправочных станций, но так и не смог найти бензин.

"Ну, х#й с ним, мы в Новороссийске без воды жить научились, бл#дь, без света жить научились, без интернета жить научились, бл#дь, без всего нах#й, все подстраиваемся, но, бл#дь, без бензина нах#й, как, бл#дь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать, бл#дь? Какие есть лайфхаки, чтобы без бензина жить? Какое надо скачать приложение, бл#дь? Как на#бать систему? Я уже в ах#е, если честно. Я семь заправок объехал, в городе нет ни одной с бензином", - возмущается россиянин.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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