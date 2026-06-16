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Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Українську далекобійність відчули у Московському регіоні. Уражено НПЗ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Московській області.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу.

Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу", - наголосив він.

За словами Зеленського, це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати.

Також читайте: В спробах побороти паливну кризу, уряд РФ дозволив своїм НПЗ випускати паливо зниженої якості, - росЗМІ

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
  • Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.
  • Згодом стало відомо, що горить НПЗ у Московській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська влада дозволила НПЗ знизити якість бензину на тлі українських атак, – росЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) НПЗ (1018) росія (70450)
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Топ коментарі
+9
Речник ЗСУ і МЗС і ще бог зна чого але не президент
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16.06.2026 10:14 Відповісти
+7
На підмосковї купа військових заводів. Але від побитих вікон,це якщо повезе, картинка буде не така. Тому і - нпз.
Де фламінги, осел? Де балістика? Гроші де?
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16.06.2026 10:26 Відповісти
+7
"Достойна" відповідь після атаки на Київ Да потрібно вдарити по Москві в два рази більше ніж кацапи --тоді буде ДОСТОЙНА відповідь.
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16.06.2026 10:41 Відповісти
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Речник ЗСУ і МЗС і ще бог зна чого але не президент
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16.06.2026 10:14 Відповісти
Зеленський з абрамовичем, цим саме і опікувалися??
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16.06.2026 10:15 Відповісти
Ще в Омані Патрушев саме про це й домовлявся з голобородьком.
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16.06.2026 10:17 Відповісти
Путлер та його шайка старих алкашів думає що ціль №1 це мавзолей чи кремль, а це звичайний НПЗ.
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16.06.2026 10:19 Відповісти
ну для карнавального суспільства з кліповим бінарним мисленням такі відосики - це просто необхідна умова формування солодких іллюзій, так би мовити - будівельний матеріал
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16.06.2026 10:20 Відповісти
Головне - ППО так добре працює)))
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16.06.2026 10:21 Відповісти
В регіоні-так. В москві -ні.
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16.06.2026 10:23 Відповісти
На підмосковї купа військових заводів. Але від побитих вікон,це якщо повезе, картинка буде не така. Тому і - нпз.
Де фламінги, осел? Де балістика? Гроші де?
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16.06.2026 10:26 Відповісти
Баллистика ближе к осени будет говорили же
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16.06.2026 11:27 Відповісти
Зер Гут!
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16.06.2026 10:27 Відповісти
"Достойна" відповідь після атаки на Київ Да потрібно вдарити по Москві в два рази більше ніж кацапи --тоді буде ДОСТОЙНА відповідь.
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16.06.2026 10:41 Відповісти
Чим відповісти? Зіграти пуєм на піаніно? Разом з штілерманом.
Вони з Лідаром зіграють. За такі гроші навіть трамп би зіграв.
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16.06.2026 10:47 Відповісти
Із 60 дронів запущених на Москву,попали 2-3.Коли запускають московити,попадає,як мінімум 10
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16.06.2026 10:45 Відповісти
Так, але вони й запускають зразу штук 600.
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16.06.2026 11:12 Відповісти
60 дронів!!!??? А 260 не хотіли. Ефективність наших дронових ударів набагато нижча ніж кацапських. А все тому що одна компанія наближена до президента монополізувала ринок і фактично вбила конкуренцію. Так дрони від FirePoint летять і вражають цілі, але вони ніколи не покажуть нам статистику де показано кількість запущених дронів і відсоток влучань, бо люди будуть в шоці. Все це до нашого охлосу намагаються донести такі люди як Портніков та Касьянов, але ж тупим головне красиві відео
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16.06.2026 11:25 Відповісти
хтоб тебе запустив ***** разом с твоєю шублою та зедебілами.
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16.06.2026 10:50 Відповісти
Та в тім то справа,що лише ураження і поодиноке.
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16.06.2026 10:55 Відповісти
Та он должен ни пострадать а исчезнуть с лица Земли..
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16.06.2026 10:55 Відповісти
Хто б тобі рота зашив?.Не робота президента анонси та статистичні дані оголошувати.
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16.06.2026 11:46 Відповісти
 
 