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Українську далекобійність відчули у Московському регіоні. Уражено НПЗ, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Московській області.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу.
Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу", - наголосив він.
За словами Зеленського, це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати.
Що передувало?
Топ коментарі
+9 Михайло Иляш
показати весь коментар16.06.2026 10:14 Відповісти Посилання
+7 Петро Оленев
показати весь коментар16.06.2026 10:26 Відповісти Посилання
+7 Василь Казімко
показати весь коментар16.06.2026 10:41 Відповісти Посилання
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Де фламінги, осел? Де балістика? Гроші де?
Вони з Лідаром зіграють. За такі гроші навіть трамп би зіграв.