Українську далекобійність відчули у Московському регіоні. Уражено НПЗ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Московській області.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу.

Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу", - наголосив він.

За словами Зеленського, це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

Згодом стало відомо, що горить НПЗ у Московській області.

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