Уражено установку переробки нафти на Московському НПЗ, пункти управління та склади ворога. У Рибінську досі вирує пожежа, - Генштаб
У ніч на 16 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Московській області РФ уразили Московський нафтопереробний завод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що пошкоджено?
За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Зафіксовано пожежу.
Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів.
Продукція підприємства - це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема завод постачає авіапальне аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік.
Удар по командно-спостережних пунктах РФ
- Окрім того уражено командно-спостережні пункти противника в районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська Донецької області.
- Також за даними Генштабу, уражено польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад БпЛА у Маріуполі на Донеччині.
Удари по РФ
Українські воїни били і по зосередженню особового складу противника в районі Івановського Брянської області РФ.
Підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" поблизу міста Тула рф.
Спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури.
Пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.
Триває пожежа у Рибінську
Крім того, станом на 06:00 16 червня 2026 року, триває пожежа на території федеральної державної казенної установи "Комбінат Темп" у Рибінську Ярославської області РФ. Ураження було здійснено 14 червня 2026 року.
"Сили оборони України продовжать системні заходи з примушення російської федерації до припинення збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
- Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.
- Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.
- Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.
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Дизель, который используется сельхозтехникой, резко подорожал накануне уборочной кампании. 11 июня на базисе нефтестанции «Воронеж» (входит в структуру компании «Транснефть - Дружба»), по данным Петербургской биржи, https://spimex.com/markets/oil_products/instruments/list/detail.php?code=DST5VRN001O стоимость его составила 97 846 рублей за тонну, поднявшись с 30 апреля на 42%, с 69 026 рублей за тонну.
Именно Воронеж стал одной из наиболее доступных точек для транспортировки дизеля бензовозами в Краснодарский край, говорит председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров. Но аграриям юга России, у которых уже началась уборка, приходится искать топливо и в других поволжских регионах, например в Татарстане.
Сельхозпроизводители утверждают, что высокие цены на дизель и все острее проявляющийся дефицит ставят уборку урожая под угрозу.
Дорого и мало
Стоимость дизеля с поставкой в хозяйство уже превысила 100 000 рублей за тонну, говорит фермер из Воронежской области Никита Токмаков. «Это в два раза выше, чем в феврале. Но даже по этой цене нет ни гарантии получить топливо, ни понимания, когда оно будет отгружено», - говорит он. По словам Токмакова, такая ситуация сложилась по всему Центрально-Черноземному экономическому району, Приволжскому федеральному округу и югу России. Уборочная кампания на юге уже стартовала, в Поволжье к ней приступают в июне, в более северных регионах - в июле.
«Ситуация с дизельным топливом действительно напряженная, - говорит Forbes на условиях анонимности сотрудник одного из российских агрохолдингов. - Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании».
https://www.forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/562848-dizela-net-toplivo-dla-agrariev-vzletelo-v-cene-i-stalo-deficitnym