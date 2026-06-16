Уражено установку переробки нафти на Московському НПЗ, пункти управління та склади ворога. У Рибінську досі вирує пожежа, - Генштаб

У ніч на 16 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Московській області РФ уразили Московський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що пошкоджено?

За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Зафіксовано пожежу.

Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів.

Продукція підприємства - це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема завод постачає авіапальне аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік.

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Удар по командно-спостережних пунктах РФ

Окрім того уражено командно-спостережні пункти противника в районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська Донецької області.

Також за даними Генштабу, уражено польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад БпЛА у Маріуполі на Донеччині.

Удари по РФ

Українські воїни били і по зосередженню особового складу противника в районі Івановського Брянської області РФ.

Підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" поблизу міста Тула рф.

Спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури.

Пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

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Триває пожежа у Рибінську

Крім того, станом на 06:00 16 червня 2026 року, триває пожежа на території федеральної державної казенної установи "Комбінат Темп" у Рибінську Ярославської області РФ. Ураження було здійснено 14 червня 2026 року.

"Сили оборони України продовжать системні заходи з примушення російської федерації до припинення збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.

Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.

Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

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