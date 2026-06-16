Поражена установка по переработке нефти на Московском НПЗ, пункты управления и склады врага. В Рыбинске до сих пор бушует пожар, - Генштаб

В ночь на 16 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что повреждено?

По предварительной информации, повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Зафиксирован пожар.

Московский НПЗ задействован в обеспечении армии оккупантов.

Продукция предприятия составляет более 38% потребления столичного региона в топливе, в частности завод поставляет авиатопливо аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год.

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Удар по командно-наблюдательным пунктам РФ

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Богатыря, Великой Новоселки и Северска Донецкой области.

Также, по данным Генштаба, поражен полевой артиллерийский склад противника в районе Кременовки Донецкой области, склады материально-технических средств оккупантов в Донецке и склад БПЛА в Мариуполе в Донецкой области.

Удары по РФ

Украинские воины наносили удары и по скоплениям личного состава противника в районе Ивановского Брянской области РФ.

Подтверждено попадание в предприятие военно-промышленного комплекса оккупантов АО "Центральное конструкторское бюро апаратостроения" вблизи города Тула РФ.

Специализируется на разработке и производстве радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры.

Повреждено здание и несущая конструкция сборочного цеха.

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Продолжается пожар в Рыбинске

Кроме того, по состоянию на 06:00 16 июня 2026 года, продолжается пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске Ярославской области РФ. Удар был нанесен 14 июня 2026 года.

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по принуждению Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.

Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.

Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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