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Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москве
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Поражена установка по переработке нефти на Московском НПЗ, пункты управления и склады врага. В Рыбинске до сих пор бушует пожар, - Генштаб

НПЗ Москва

В ночь на 16 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что повреждено?

По предварительной информации, повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Зафиксирован пожар.

Московский НПЗ задействован в обеспечении армии оккупантов.

Продукция предприятия составляет более 38% потребления столичного региона в топливе, в частности завод поставляет авиатопливо аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год.

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Удар по командно-наблюдательным пунктам РФ

  • Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Богатыря, Великой Новоселки и Северска Донецкой области.
  • Также, по данным Генштаба, поражен полевой артиллерийский склад противника в районе Кременовки Донецкой области, склады материально-технических средств оккупантов в Донецке и склад БПЛА в Мариуполе в Донецкой области.

Удары по РФ

Украинские воины наносили удары и по скоплениям личного состава противника в районе Ивановского Брянской области РФ.

Подтверждено попадание в предприятие военно-промышленного комплекса оккупантов АО "Центральное конструкторское бюро апаратостроения" вблизи города Тула РФ.

Специализируется на разработке и производстве радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры.

Повреждено здание и несущая конструкция сборочного цеха.

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Продолжается пожар в Рыбинске

Кроме того, по состоянию на 06:00 16 июня 2026 года, продолжается пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске Ярославской области РФ. Удар был нанесен 14 июня 2026 года.

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по принуждению Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
  • Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.
  • Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.
  • Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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Автор: 

Генштаб ВС (8193) москва (3081) НПЗ (528) Удары по РФ (1030)
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"Сили оборони України продовжать системні заходи з примушення російської федерації до припинення збройної агресії проти України" Джерело: https://censor.net/ua/n4008580
Чисто про принципах Путіна - "Принуждение к миру...".
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16.06.2026 11:06 Ответить
Гнать их ссаной тряпкой запоребрик. Никаких перемирий. Не ведитесь на провокации. Есть данные разведки, что сельхозхозяйству ихнему нет дизеля, и посевная стоит. Урожая не будет. И на минудобрениях сэкономили. Будут осенью у Буша хлеб просить.
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16.06.2026 11:11 Ответить
Вони самі не хочуть. ***** зєлю з листом послав, а вчорашній удар по Лаврі тільки підтвердив наміри.
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16.06.2026 11:14 Ответить
Какая посевная в середине июня, ты поле хоть видел не на картинке !? 😂🤣
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16.06.2026 11:21 Ответить
 
 