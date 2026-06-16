Поражена установка по переработке нефти на Московском НПЗ, пункты управления и склады врага. В Рыбинске до сих пор бушует пожар, - Генштаб
В ночь на 16 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что повреждено?
По предварительной информации, повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Зафиксирован пожар.
Московский НПЗ задействован в обеспечении армии оккупантов.
Продукция предприятия составляет более 38% потребления столичного региона в топливе, в частности завод поставляет авиатопливо аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год.
Удар по командно-наблюдательным пунктам РФ
- Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Богатыря, Великой Новоселки и Северска Донецкой области.
- Также, по данным Генштаба, поражен полевой артиллерийский склад противника в районе Кременовки Донецкой области, склады материально-технических средств оккупантов в Донецке и склад БПЛА в Мариуполе в Донецкой области.
Удары по РФ
Украинские воины наносили удары и по скоплениям личного состава противника в районе Ивановского Брянской области РФ.
Подтверждено попадание в предприятие военно-промышленного комплекса оккупантов АО "Центральное конструкторское бюро апаратостроения" вблизи города Тула РФ.
Специализируется на разработке и производстве радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры.
Повреждено здание и несущая конструкция сборочного цеха.
Продолжается пожар в Рыбинске
Кроме того, по состоянию на 06:00 16 июня 2026 года, продолжается пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске Ярославской области РФ. Удар был нанесен 14 июня 2026 года.
"Силы обороны Украины продолжат системные меры по принуждению Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
- Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.
- Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.
- Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чисто про принципах Путіна - "Принуждение к миру...".