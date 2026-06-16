Біля Московського НПЗ будували вежу для ППО, проте сам ЗРК, ймовірно, не встигли встановити. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Біля Московського НПЗ у районі Капотня нещодавно звели вежу для комплексу ППО "Панцир", проте сам ЗРК, ймовірно, на ній ще не встановили.

Про це пише російська служба "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Супутникові фото свідчать, що будівництво вежі розпочалося в середині травня в районі Кузьминки – приблизно за кілометр від нафтопереробного заводу.

На світлині від 14 травня видно, що конструкція вже була готова, але самого "Панцира" на ній не видно.

Наступний найближчий "Панцир" розташований у селі Апаринки за МКАДом на території 4-го протиракетного комплексу Міноборони РФ (в/ч 51086).

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

Згодом стало відомо, що горить НПЗ у Московській області.

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