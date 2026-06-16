Біля Московського НПЗ будували вежу для ППО, проте сам ЗРК, ймовірно, не встигли встановити. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
Біля Московського НПЗ у районі Капотня нещодавно звели вежу для комплексу ППО "Панцир", проте сам ЗРК, ймовірно, на ній ще не встановили.
Про це пише російська служба "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Супутникові фото свідчать, що будівництво вежі розпочалося в середині травня в районі Кузьминки – приблизно за кілометр від нафтопереробного заводу.
На світлині від 14 травня видно, що конструкція вже була готова, але самого "Панцира" на ній не видно.
Наступний найближчий "Панцир" розташований у селі Апаринки за МКАДом на території 4-го протиракетного комплексу Міноборони РФ (в/ч 51086).
Що передувало?
Топ коментарі
+7 Wild MadDog
показати весь коментар16.06.2026 12:13 Відповісти Посилання
+2 Деніс Войцеховський
показати весь коментар16.06.2026 12:07 Відповісти Посилання
+2 Николай Журавель #573596
показати весь коментар16.06.2026 12:18 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій #609833
показати весь коментар16.06.2026 12:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
олег иванов #434516
показати весь коментар16.06.2026 12:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар16.06.2026 12:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар16.06.2026 12:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.06.2026 12:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Wild MadDog
показати весь коментар16.06.2026 12:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Wild MadDog
показати весь коментар16.06.2026 12:13 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Николай Журавель #573596
показати весь коментар16.06.2026 12:18 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Tema9
показати весь коментар16.06.2026 12:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль #620706
показати весь коментар16.06.2026 12:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Николай Журавель #573596
показати весь коментар16.06.2026 12:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар16.06.2026 12:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vasiliy
показати весь коментар16.06.2026 12:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Iryna LIV #303361
показати весь коментар16.06.2026 13:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Панас Стець #551129
показати весь коментар16.06.2026 13:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль