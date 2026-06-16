УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11898 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москві
2 944 15

Біля Московського НПЗ будували вежу для ППО, проте сам ЗРК, ймовірно, не встигли встановити. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Атака на Московський НПЗ: росіяни будували вежу для ППО

Біля Московського НПЗ у районі Капотня нещодавно звели вежу для комплексу ППО "Панцир", проте сам ЗРК, ймовірно, на ній ще не встановили.

Про це пише російська служба "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Супутникові фото свідчать, що будівництво вежі розпочалося в середині травня в районі Кузьминки – приблизно за кілометр від нафтопереробного заводу.

На світлині від 14 травня видно, що конструкція вже була готова, але самого "Панцира" на ній не видно.

Біля Московського НПЗ будували вежу для ППО: що відомо?

Наступний найближчий "Панцир" розташований у селі Апаринки за МКАДом на території 4-го протиракетного комплексу Міноборони РФ (в/ч 51086).

Читайте: Пошкоджено ключову установку переробки нафти на Московському НПЗ, яка є його "серцем", - СБУ

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
  • Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.
  • Згодом стало відомо, що горить НПЗ у Московській області.

Читайте: Після атаки на НПЗ в Москві зафіксовано масштабну пожежу, - ССО

Автор: 

НПЗ (1018) ППО (4188) росія (70450)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
16.06.2026 12:13 Відповісти
+2
Між іншим, капотня - то вже не "замкадьє".
показати весь коментар
16.06.2026 12:07 Відповісти
+2
не фламиновая сторона..
показати весь коментар
16.06.2026 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може хоч на космознімку кацапськи боти з зачуханих деревьней,побачать що смердяча капотня знаходиться У маЦкві!
показати весь коментар
16.06.2026 12:07 Відповісти
"Панцирь" бил нє той сістеми.
показати весь коментар
16.06.2026 12:07 Відповісти
Між іншим, капотня - то вже не "замкадьє".
показати весь коментар
16.06.2026 12:07 Відповісти
Нє таво калібра .
показати весь коментар
16.06.2026 12:32 Відповісти
А отой, 4-й протиракетний комплекс Міноборони РФ (в/ч 51086), саме молився з мощами від сраки рогозина !?!? А воно, он, як неловко запалало у московитів … Скрепно і НЕВІДВОРОТНЬО !!!
показати весь коментар
16.06.2026 12:08 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2026 12:08 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2026 12:13 Відповісти
не фламиновая сторона..
показати весь коментар
16.06.2026 12:18 Відповісти
Ще треба місце де немає кривизни Землі.
показати весь коментар
16.06.2026 12:34 Відповісти
Хто не вспів - той опіздав
показати весь коментар
16.06.2026 12:09 Відповісти
Опрормінювачі встановити потужні. а Панцирь- дєньгі на вєтер
показати весь коментар
16.06.2026 12:19 Відповісти
Как только НПЗ сгорит дотла то можно будет и башню построить... это часть движухи...
показати весь коментар
16.06.2026 12:21 Відповісти
Можна було прямо на авт 6 встановити
показати весь коментар
16.06.2026 12:27 Відповісти
Ну то треба добивати, поки не встановили і по диму орієнтуватися можна.
показати весь коментар
16.06.2026 13:16 Відповісти
ппо перелякалось українських дронів, впало з вежі
показати весь коментар
16.06.2026 13:23 Відповісти
 
 