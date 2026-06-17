Нидерланды выделят 500 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины

Правительство Нидерландов обязалось приобрести для Украины беспилотники и средства противовоздушной обороны на общую сумму 500 миллионов евро. Половина этих средств будет выделена в рамках программы PURL.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали помощи

В частности, Нидерланды закупят беспилотники на сумму 250 млн евро у собственных оборонных компаний. Остальную часть средств планируется потратить в рамках инициативы по поставкам Украине американского оружия PURL.

Как добавляет агентство, новое обязательство увеличивает общий вклад Нидерландов в эту инициативу до 1 миллиарда евро. В рамках PURL Украине поставляют оборудование и ракеты для противовоздушной обороны, а также боеприпасы для истребителей F-16.

Кроме того, Нидерланды и Украина подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере оборонных инноваций.

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Что известно о PURL?

PURL — это совместная программа США и НАТО, созданная для оперативного обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:

Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).

НАТО и США его согласовывают и подтверждают.

Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают средства в общие пакеты финансирования.

США за эти средства оперативно поставляют вооружение (часто со своих складов или с собственного производства).

Вместо разрозненных поставок каждая страна вносит средства в "общую корзину", а США централизованно закупают и передают Украине то, что требуется в первую очередь.

Что именно поставляется:

системы ПВО (например, Patriot);

ракеты и боеприпасы (в частности, для HIMARS);

другое критически важное вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.

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