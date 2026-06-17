Нидерланды выделят 500 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины
Правительство Нидерландов обязалось приобрести для Украины беспилотники и средства противовоздушной обороны на общую сумму 500 миллионов евро. Половина этих средств будет выделена в рамках программы PURL.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Детали помощи
В частности, Нидерланды закупят беспилотники на сумму 250 млн евро у собственных оборонных компаний. Остальную часть средств планируется потратить в рамках инициативы по поставкам Украине американского оружия PURL.
Как добавляет агентство, новое обязательство увеличивает общий вклад Нидерландов в эту инициативу до 1 миллиарда евро. В рамках PURL Украине поставляют оборудование и ракеты для противовоздушной обороны, а также боеприпасы для истребителей F-16.
Кроме того, Нидерланды и Украина подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере оборонных инноваций.
Что известно о PURL?
PURL — это совместная программа США и НАТО, созданная для оперативного обеспечения Украины необходимым оружием и боеприпасами:
- Украина формирует приоритетный список потребностей (ПВО, боеприпасы, ракеты и т. д.).
- НАТО и США его согласовывают и подтверждают.
- Страны-партнеры НАТО (но не США) вкладывают средства в общие пакеты финансирования.
- США за эти средства оперативно поставляют вооружение (часто со своих складов или с собственного производства).
Вместо разрозненных поставок каждая страна вносит средства в "общую корзину", а США централизованно закупают и передают Украине то, что требуется в первую очередь.
Что именно поставляется:
- системы ПВО (например, Patriot);
- ракеты и боеприпасы (в частности, для HIMARS);
- другое критически важное вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.
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