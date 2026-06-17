Украина получает Patriot и дроны от Нидерландов, — заявление Федорова в Гааге

Фото: Укрінформ

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина получает от Нидерландов как системы противовоздушной обороны Patriot, так и значительную поддержку в сфере беспилотных технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ; об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус в Гааге.

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"Если сравнивать уровень качества поддержки вашей страны со всем миром и в целом с европейскими странами, то уровень поддержки очень высокий... Мы видим это потому, что получаем и Patriot, и взносы PURL за последние годы, и Нидерланды поддержали очень эффективную программу по дронам", — сказал он.

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Федоров также поблагодарил за объявленное Нидерландами дополнительное финансирование систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Россия все чаще компенсирует неудачи на фронте массированными ракетными ударами по гражданским объектам Украины.

По его словам, Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому он атакует украинские города баллистическими и крылатыми ракетами. В ходе последних атак пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры, Киево-Печерская лавра.

По его словам, дополнительные инвестиции в противовоздушную оборону означают прежде всего сохранение жизней украинских граждан.

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"Я хотел бы еще раз поблагодарить. Этот вклад — это спасение жизней украинцев. Это возможность отражать огонь Путина... Я также хотел бы поблагодарить за объявление о поддержке дронов, которые производятся в вашей стране, о совместном производстве, которое сегодня осуществляется. Еще раз хочу вернуться к вопросу качества. То есть это не какие-то дроны, о которых мы ничего не знаем и не можем предсказать их эффективность. Мы четко знаем, какие продукты эффективны, какие работают сегодня на нашу победу. Это, в том числе, как говорит наш Президент, дальнобойные средства, которые будут поражать нашего врага. Поэтому еще раз хочу поблагодарить за эту поддержку", — сказал он.

Министр также приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве в сфере инноваций между Украиной и Нидерландами.

По его словам, во время визита украинская делегация ознакомилась с работой одного из ведущих нидерландских инновационных центров.

"То, над чем мы сегодня работаем совместно, меняет ситуацию на поле боя", — сказал он.

Он подчеркнул, что Нидерланды демонстрируют высокий уровень и качество помощи и помогают Украине бороться за свободу. На каждом уровне взаимодействия с вашей страной мы видим нацеленность на результат, и у нас есть планы, амбициозные планы, как достичь большего. Спасибо за поддержку".

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По его словам, Украина готова не только получать поддержку, но и делиться собственным опытом и наработками в сфере беспилотных систем и развития современных систем безопасности.