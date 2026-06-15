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Новости Ракеты к Patriot для Украины Массированный комбинированный удар
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Недавно Украина получила и развернула пакет ракет для Patriot, - Зеленский

Ракеты для Patriot для Украины: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина недавно получила и развернула комплект ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом он заявил журналистам на территории Киево-Печерской лавры, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"У нас был пакет ракет Patriot, недавно он был доставлен в Украину. Сейчас, после того как мы использовали ракеты, об этом можно говорить. Этого хватило, чтобы сбить баллистические ракеты, но не все дроны были сбиты", - сказал глава государства.

Читайте: Украина просит Германию предоставить десятки ракет для Patriot, - Bloomberg

Что предшествовало?

  • Ранее в МИД Украины заявили, что удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики.

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Зеленский о ночном массированном ударе: Россия показывает миру свои намерения продолжать войну

Автор: 

Зеленский Владимир (24510) ПВО (3744) Patriot (462)
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Топ комментарии
+11
Не дивіться на розбомблений Київ, дивіться, який я молодець!!!
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15.06.2026 11:02 Ответить
+8
Ти менше про це говори недопрезидент ,може ще скажеш де їх розмістили ?
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15.06.2026 11:01 Ответить
+6
і тому ти кажного обстрилу ховаешься закордоном....
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15.06.2026 11:07 Ответить
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Ти менше про це говори недопрезидент ,може ще скажеш де їх розмістили ?
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15.06.2026 11:01 Ответить
Де бомбардування мокви !?
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15.06.2026 11:15 Ответить
А воно все може і де розмістили і адреси екіпажу і їх сімей .
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15.06.2026 11:47 Ответить
Не дивіться на розбомблений Київ, дивіться, який я молодець!!!
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15.06.2026 11:02 Ответить
О, кацапи намьок поняли, маладєц буратінка!
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15.06.2026 11:03 Ответить
Адекватні люди мало балакають і багато роблять.
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15.06.2026 11:04 Ответить
а зеля що адекват ?
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15.06.2026 11:49 Ответить
Так то адекватні.
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15.06.2026 11:51 Ответить
і тому ти кажного обстрилу ховаешься закордоном....
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15.06.2026 11:07 Ответить
На наступних виборах (якщо доживу) буду голосувати за німого кандидата!
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15.06.2026 11:11 Ответить
Кому він це постійно докладає майже в подробицях..
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15.06.2026 11:11 Ответить
Це речник кремля чи України ця гнида кварталівська?
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15.06.2026 11:12 Ответить
добре з'їздив на днюху до Трампа
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15.06.2026 11:14 Ответить
Довбню, про це під час війни ніколи не можна говорити! Але звідки про це знати багаторазовому ухилянту?
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15.06.2026 11:14 Ответить
Молодей наш Зеленский, большой молодец, но надо стремиться к большему и не останавливаться на достигнутом !!!
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15.06.2026 11:15 Ответить
Він докладає своєму шефу просто
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15.06.2026 11:21 Ответить
черноротая гнида
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15.06.2026 11:55 Ответить
І до чого тут це небрите? Ми вдячні США, що виготовили ракети і ЄС, що їх нам купили. І ненавидимо того, хто у 2019 році знищив наш проект системи ППО ''Кільчень'' та інші.
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15.06.2026 12:08 Ответить
 
 