Недавно Украина получила и развернула пакет ракет для Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина недавно получила и развернула комплект ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом он заявил журналистам на территории Киево-Печерской лавры, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас был пакет ракет Patriot, недавно он был доставлен в Украину. Сейчас, после того как мы использовали ракеты, об этом можно говорить. Этого хватило, чтобы сбить баллистические ракеты, но не все дроны были сбиты", - сказал глава государства.

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Что предшествовало?

Ранее в МИД Украины заявили, что удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики.

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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