Недавно Украина получила и развернула пакет ракет для Patriot, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина недавно получила и развернула комплект ракет для систем ПВО Patriot.
Об этом он заявил журналистам на территории Киево-Печерской лавры, передает Цензор.НЕТ.
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"У нас был пакет ракет Patriot, недавно он был доставлен в Украину. Сейчас, после того как мы использовали ракеты, об этом можно говорить. Этого хватило, чтобы сбить баллистические ракеты, но не все дроны были сбиты", - сказал глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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