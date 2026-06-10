РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости ПВО Украины Ракеты к Patriot для Украины
815 7

Украине удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики, - МИД

Украина нашла дополнительные системы ПВО: подробности

Украина провела переговоры с партнерами и нашла ряд дополнительных средств, как систем ПВО, так и перехватчиков.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Во время нынешних визитов президента в Лондон в ходе переговоров с рядом союзников было достигнуто ряд новых решений по противовоздушной обороне. Сейчас для дипломатов приоритет №1 - воплотить эти решения как можно быстрее. 

Удалось найти для Украины ряд дополнительных средств, как систем, так и перехватчиков. Найдены определенные дополнительные средства, на которые нужны финансовые ресурсы. Украина активно работает над тем, чтобы эти ресурсы найти, и ряд ресурсов уже найден.

Когда мы завершим работу, то надеемся, что удастся быстро доставить эти средства в Украину, как сами системы, так и ракеты-перехватчики", - сказал он.

Читайте также: Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление украинской ПВО, в частности противоракетной обороны

По словам Тихого, Украине удалось найти ряд ракет-перехватчиков, срок годности которых истечет через определенное время. 

"Которые тоже можно получить для Украины. Сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. Ракеты после истечения срока годности нужно возвращать либо производителю, либо утилизировать. А мы предлагаем передать их Украине", - сказал представитель МИД, добавив, что речь идет и о PAC-3 и PAC-2, и о других типах.

Читайте также: Украина просит Германию предоставить десятки ракет для Patriot, - Bloomberg

Автор: 

ПВО (3736) Тихий Георгий (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
типу, вони ретельно ховали, але гундосий зелений лідар таки знайшов?
- шо в карман?
- мєлоч єсть?
- а ну попригай!
показать весь комментарий
10.06.2026 14:38 Ответить
а у афєріста шпілєрмана фламінгів не вдалося знайти?
показать весь комментарий
10.06.2026 15:00 Ответить
Може й грошi Мiндича знайдутся.
показать весь комментарий
10.06.2026 15:16 Ответить
Ні, бо їх шукати ніхто не збирається
показать весь комментарий
10.06.2026 15:22 Ответить
Добре 🫥
показать весь комментарий
10.06.2026 15:33 Ответить
А ви казали навіщо потужний за кордон їздить, а він партнерів обшукує, ще трохи глибше пошукає і ракети знайде
показать весь комментарий
10.06.2026 15:21 Ответить
Майстер-клас від сексологині єрмака, нашої фахової послиці в Болгарії Олесі Ілащук:
показать весь комментарий
10.06.2026 15:24 Ответить
 
 