Украине удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики, - МИД

Украина провела переговоры с партнерами и нашла ряд дополнительных средств, как систем ПВО, так и перехватчиков.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

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"Во время нынешних визитов президента в Лондон в ходе переговоров с рядом союзников было достигнуто ряд новых решений по противовоздушной обороне. Сейчас для дипломатов приоритет №1 - воплотить эти решения как можно быстрее.

Удалось найти для Украины ряд дополнительных средств, как систем, так и перехватчиков. Найдены определенные дополнительные средства, на которые нужны финансовые ресурсы. Украина активно работает над тем, чтобы эти ресурсы найти, и ряд ресурсов уже найден.

Когда мы завершим работу, то надеемся, что удастся быстро доставить эти средства в Украину, как сами системы, так и ракеты-перехватчики", - сказал он.

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По словам Тихого, Украине удалось найти ряд ракет-перехватчиков, срок годности которых истечет через определенное время.

"Которые тоже можно получить для Украины. Сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. Ракеты после истечения срока годности нужно возвращать либо производителю, либо утилизировать. А мы предлагаем передать их Украине", - сказал представитель МИД, добавив, что речь идет и о PAC-3 и PAC-2, и о других типах.

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