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Новини ППО України Ракети до Patriot для України
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Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети-перехоплювачі, - МЗС

Украъна знайшла додаткові системи ППО: подробиці

Україна провела переговори із партнерами та знайшла низку додаткових засобів, як систем ППО, так і перехоплювачів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Під час нинішніх візитів президента до Лондона в ході переговорів з низкою союзників було досягнуто низки нових рішень по протиповітряній обороні. Зараз для дипломатів пріоритет №1 втілити ці рішення якомога швидше. 

Вдалося знайти Україні низку додаткових засобів, як систем, так і перехоплювачів. Знайдено певні додаткові засоби, на які потрібні фінансові ресурси. Україна активно працює над тим, щоб ці ресурси знайти, і низку рерсуів вже знайдено.

Коли фіналізуємо, то сподіваємось, що буде можливітсь швидко доставити ці засоби в Україну як самі системи, так і ракети-перехоплювачі", - сказав він.

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За словами Тихого, Україні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких збігатиме за певний час термін придатності. 

"Які теж можна отримати для України. Зараз ведемо активні переговорів, щоб їх отримати. Ракети після того, як в них спливає термін придатності, треба повертати або до виробника, або утилізувати. А ми їх пропонуємо передати Україні", - сказав речник МЗС, додавши, що йдеться і про PAC-3 та PAC-2, і про інші типи.

Також читайте: Україна просить Німеччину надати десятки ракет до Patriot, - Bloomberg

Автор: 

ППО (4175) Тихий Георгій (85)
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типу, вони ретельно ховали, але гундосий зелений лідар таки знайшов?
- шо в карман?
- мєлоч єсть?
- а ну попригай!
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10.06.2026 14:38 Відповісти
а у афєріста шпілєрмана фламінгів не вдалося знайти?
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10.06.2026 15:00 Відповісти
 
 