Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети-перехоплювачі, - МЗС
Україна провела переговори із партнерами та знайшла низку додаткових засобів, як систем ППО, так і перехоплювачів.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Під час нинішніх візитів президента до Лондона в ході переговорів з низкою союзників було досягнуто низки нових рішень по протиповітряній обороні. Зараз для дипломатів пріоритет №1 втілити ці рішення якомога швидше.
Вдалося знайти Україні низку додаткових засобів, як систем, так і перехоплювачів. Знайдено певні додаткові засоби, на які потрібні фінансові ресурси. Україна активно працює над тим, щоб ці ресурси знайти, і низку рерсуів вже знайдено.
Коли фіналізуємо, то сподіваємось, що буде можливітсь швидко доставити ці засоби в Україну як самі системи, так і ракети-перехоплювачі", - сказав він.
За словами Тихого, Україні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких збігатиме за певний час термін придатності.
"Які теж можна отримати для України. Зараз ведемо активні переговорів, щоб їх отримати. Ракети після того, як в них спливає термін придатності, треба повертати або до виробника, або утилізувати. А ми їх пропонуємо передати Україні", - сказав речник МЗС, додавши, що йдеться і про PAC-3 та PAC-2, і про інші типи.
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