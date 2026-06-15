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Новости Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Зеленский о ночном массированном ударе: Россия показывает миру свои намерения продолжать войну

Зеленский прокомментировал массированный удар РФ 15 июня: что известно?

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночной массированный удар РФ по Украине, призвал партнеров оказывать большее давление на Россию и увеличивать помощь Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он напомнил, что этой ночью российские оккупанты выпустили более 60 ракет по Киеву. Всего было выпущено 70 ракет и 611 дронов.

"На данный момент известно о 28 раненых и четырех погибших в столице. Мои соболезнования всем родным и близким. В результате российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор — церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора. В Харькове россияне нанесли повторный удар по нашим спасателям, которые тушили пожар на месте удара по предприятию. На данный момент известно, что, к сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Девять человек получили ранения. В Днепре Россия нанесла удар по территории железнодорожной станции, колледжа, предприятий", - говорится в сообщении.

Также под ударами Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская и Николаевская области.

"Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противоракетной обороной. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать жизни", — подытожил Зеленский.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Читайте также: Во время обстрела погиб сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (24510) Киев (26454) обстрел (33139)
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Топ комментарии
+4
Оманська Гнида Підрахуй в закордонному турне вчергове просралось пАтужним словесним поносом

де 3000 фламінго ? (риторичне)
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15.06.2026 09:51 Ответить
+3
Зараз трампло та ***** чинять тиск. А щоб тиску було менше, треба мати свої ракети. Як там з балістики на 5 рік повномасштабної? Гнида зелена
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15.06.2026 09:40 Ответить
+3
Членограй так думає, бо мало не кожного дня балаболить про те, як він, навеличніший, примусить рашку до миру.
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15.06.2026 09:43 Ответить
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невже є такі, хто думав що ху8ло буде підписувати мирні угоди ?
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15.06.2026 09:35 Ответить
Членограй так думає, бо мало не кожного дня балаболить про те, як він, навеличніший, примусить рашку до миру.
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15.06.2026 09:43 Ответить
та ні воно взагалі мало про що думає, йому б текст за день вивчити щоб увечорі відосік записати, а на інше часу не вистачає....
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15.06.2026 09:48 Ответить
Але це не спрацює, розрахунки фсбешних сатаністів не справдяться, руйнування культових споруд не підштовхне до капітуляції! Запевняю українці тільки ще більше об'єднаються проти московського антихриста.
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15.06.2026 09:38 Ответить
Зараз трампло та ***** чинять тиск. А щоб тиску було менше, треба мати свої ракети. Як там з балістики на 5 рік повномасштабної? Гнида зелена
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15.06.2026 09:40 Ответить
Ну це вже всім адекватним зрозуміло що рашисти не збираються припиняти війну і міняти свої наміри по захопленню і знищенню України повністю. То чому ж ти постійно гундосиш про скоре завершення війни, мір, відбудову і процвітаня?
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15.06.2026 09:42 Ответить
Що вже побєдобєсіє закінчилось , так це відповідь кацапів на твої " далекобійні санкції" а то ти вже збирався пити кавувялті.
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15.06.2026 09:42 Ответить
Ермітаж, Петергоф, храм-канфєтка на красній площі може спати спокійно?
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15.06.2026 09:43 Ответить
Агоу зеленський а де обіцяні тобою і твоїм дружком штілерманом безліч ракет фламінго, хтось там налапшав усім про виготовлення 3-7 ракет на добу?!?!?!?!? де вони???? Чим будемо відповідати, знов твоєю потужною брехнею???
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15.06.2026 09:46 Ответить
почему ты не в Киеве не в хрущёвке рыло?
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15.06.2026 09:49 Ответить
Оманська Гнида Підрахуй в закордонному турне вчергове просралось пАтужним словесним поносом

де 3000 фламінго ? (риторичне)
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15.06.2026 09:51 Ответить
Як тільки горе президент починає говорити про переговори,чекай від рашиських варварів чергового терористичного злочину і жодного разу ти не назвав бункерного щура, терористом ,убивцею ,варваром.
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15.06.2026 09:52 Ответить
Це пояснення для зебаранів. Ким треба вважати загал, щоб така риторика досягла цілі...?
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15.06.2026 09:54 Ответить
Після виборів 2019 має всі підстави.
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15.06.2026 11:53 Ответить
Вылезло, чирикнуло и обратно в норку. Треба тиснуть. Тискун недоделанный. Или иди договаривайся или делай ракеты и херач по маскве и потом договаривайся с лучших позиций. А так эта музыка будет вечной. Нахрен ***** в нынешней ситуации уступать. Он таймсов и постов не читает. Читал бы, знал что у него с экономикой полный завал и с мобилизацией и с оружием. Ещё с 14 года между прочим. Но ему не приносят. Он не в курсе.
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15.06.2026 09:56 Ответить
Що робить мала дитина,коли її прилаштовують за кермо спорткара?
Теж,що і зє за кермом держави!
Потужно БІБІКАЄ!
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15.06.2026 12:02 Ответить
Оманська гнида щоб ти виплавкав всі наші криваві сльози, щоб вдавився тим мародергим баблом, щоб ти zдох нарешті
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15.06.2026 09:58 Ответить
Вова Гундосий розказує як все погано.
А Вова Потужний, з посмішкою, заливає у вуха, вже навіть не українцям, про те, що кацапії вже майже хана.

Це один і той самий актор?
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15.06.2026 10:02 Ответить
Два вовіка не хочуть закінчення війни, бо вона їм дужу вигідна.
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15.06.2026 10:56 Ответить
Вовочка! Де потужний (обіцяний!) блекают на москві?
Чи не можна,бо тоді гроші (ти назвав їх "роялті") від свої фабрик не отримаєш?!
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15.06.2026 11:57 Ответить
 
 