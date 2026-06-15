Зеленский о ночном массированном ударе: Россия показывает миру свои намерения продолжать войну

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночной массированный удар РФ по Украине, призвал партнеров оказывать большее давление на Россию и увеличивать помощь Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что этой ночью российские оккупанты выпустили более 60 ракет по Киеву. Всего было выпущено 70 ракет и 611 дронов.

"На данный момент известно о 28 раненых и четырех погибших в столице. Мои соболезнования всем родным и близким. В результате российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор — церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора. В Харькове россияне нанесли повторный удар по нашим спасателям, которые тушили пожар на месте удара по предприятию. На данный момент известно, что, к сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Девять человек получили ранения. В Днепре Россия нанесла удар по территории железнодорожной станции, колледжа, предприятий", - говорится в сообщении.

Также под ударами Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская и Николаевская области.

"Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противоракетной обороной. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать жизни", — подытожил Зеленский.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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