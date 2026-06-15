Зеленский о ночном массированном ударе: Россия показывает миру свои намерения продолжать войну
Президент Владимир Зеленский, комментируя ночной массированный удар РФ по Украине, призвал партнеров оказывать большее давление на Россию и увеличивать помощь Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
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Он напомнил, что этой ночью российские оккупанты выпустили более 60 ракет по Киеву. Всего было выпущено 70 ракет и 611 дронов.
"На данный момент известно о 28 раненых и четырех погибших в столице. Мои соболезнования всем родным и близким. В результате российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор — церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора. В Харькове россияне нанесли повторный удар по нашим спасателям, которые тушили пожар на месте удара по предприятию. На данный момент известно, что, к сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Девять человек получили ранения. В Днепре Россия нанесла удар по территории железнодорожной станции, колледжа, предприятий", - говорится в сообщении.
Также под ударами Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская и Николаевская области.
"Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противоракетной обороной. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать жизни", — подытожил Зеленский.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
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де 3000 фламінго ? (риторичне)
Теж,що і зє за кермом держави!
Потужно БІБІКАЄ!
А Вова Потужний, з посмішкою, заливає у вуха, вже навіть не українцям, про те, що кацапії вже майже хана.
Це один і той самий актор?
Чи не можна,бо тоді гроші (ти назвав їх "роялті") від свої фабрик не отримаєш?!