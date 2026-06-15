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Новини Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Зеленський про нічний масований удар: Росія показує світу свої наміри вести війну далі

Зеленський прокоментував масований удар РФ 15 червня: що відомо?

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічний масований удар РФ по Україні, закликав партнерів чинити більший тиск на Росію та збільшувати допомогу Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що цієї ночі російські окупанти випустили понад 60 ракет по Києву. Загалом було випущено 70 ракет і 611 дронів.

"Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці. Мої співчуття всім рідним та близьким. Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору. У Харкові росіяни завдали повторного удару по наших рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. Станом на зараз відомо, що, на жаль, п’ять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств", - йдеться в повідомленні.

Також під ударами Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина.

"Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя", - підсумував Зеленський.

Читайте: Рух низки поїздів затримується через пошкодження інфраструктури та проведення евакуації пасажирів. ПЕРЕЛІК

Масована атака на Україну 15 червня

  • Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також читайте: Під час обстрілу загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Київ (20877) обстріл (34491)
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Топ коментарі
+3
Зараз трампло та ***** чинять тиск. А щоб тиску було менше, треба мати свої ракети. Як там з балістики на 5 рік повномасштабної? Гнида зелена
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15.06.2026 09:40 Відповісти
+3
Оманська Гнида Підрахуй в закордонному турне вчергове просралось пАтужним словесним поносом

де 3000 фламінго ? (риторичне)
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15.06.2026 09:51 Відповісти
+2
невже є такі, хто думав що ху8ло буде підписувати мирні угоди ?
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15.06.2026 09:35 Відповісти
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невже є такі, хто думав що ху8ло буде підписувати мирні угоди ?
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15.06.2026 09:35 Відповісти
Членограй так думає, бо мало не кожного дня балаболить про те, як він, навеличніший, примусить рашку до миру.
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15.06.2026 09:43 Відповісти
та ні воно взагалі мало про що думає, йому б текст за день вивчити щоб увечорі відосік записати, а на інше часу не вистачає....
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15.06.2026 09:48 Відповісти
Але це не спрацює, розрахунки фсбешних сатаністів не справдяться, руйнування культових споруд не підштовхне до капітуляції! Запевняю українці тільки ще більше об'єднаються проти московського антихриста.
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15.06.2026 09:38 Відповісти
Зараз трампло та ***** чинять тиск. А щоб тиску було менше, треба мати свої ракети. Як там з балістики на 5 рік повномасштабної? Гнида зелена
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15.06.2026 09:40 Відповісти
Ну це вже всім адекватним зрозуміло що рашисти не збираються припиняти війну і міняти свої наміри по захопленню і знищенню України повністю. То чому ж ти постійно гундосиш про скоре завершення війни, мір, відбудову і процвітаня?
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15.06.2026 09:42 Відповісти
Що вже побєдобєсіє закінчилось , так це відповідь кацапів на твої " далекобійні санкції" а то ти вже збирався пити кавувялті.
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15.06.2026 09:42 Відповісти
Ермітаж, Петергоф, храм-канфєтка на красній площі може спати спокійно?
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15.06.2026 09:43 Відповісти
Агоу зеленський а де обіцяні тобою і твоїм дружком штілерманом безліч ракет фламінго, хтось там налапшав усім про виготовлення 3-7 ракет на добу?!?!?!?!? де вони???? Чим будемо відповідати, знов твоєю потужною брехнею???
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15.06.2026 09:46 Відповісти
почему ты не в Киеве не в хрущёвке рыло?
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15.06.2026 09:49 Відповісти
Оманська Гнида Підрахуй в закордонному турне вчергове просралось пАтужним словесним поносом

де 3000 фламінго ? (риторичне)
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15.06.2026 09:51 Відповісти
Як тільки горе президент починає говорити про переговори,чекай від рашиських варварів чергового терористичного злочину і жодного разу ти не назвав бункерного щура, терористом ,убивцею ,варваром.
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15.06.2026 09:52 Відповісти
Це пояснення для зебаранів. Ким треба вважати загал, щоб така риторика досягла цілі...?
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15.06.2026 09:54 Відповісти
Вылезло, чирикнуло и обратно в норку. Треба тиснуть. Тискун недоделанный. Или иди договаривайся или делай ракеты и херач по маскве и потом договаривайся с лучших позиций. А так эта музыка будет вечной. Нахрен ***** в нынешней ситуации уступать. Он таймсов и постов не читает. Читал бы, знал что у него с экономикой полный завал и с мобилизацией и с оружием. Ещё с 14 года между прочим. Но ему не приносят. Он не в курсе.
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15.06.2026 09:56 Відповісти
Оманська гнида щоб ти виплавкав всі наші криваві сльози, щоб вдавився тим мародергим баблом, щоб ти zдох нарешті
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15.06.2026 09:58 Відповісти
Вова Гундосий розказує як все погано.
А Вова Потужний, з посмішкою, заливає у вуха, вже навіть не українцям, про те, що кацапії вже майже хана.

Це один і той самий актор?
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15.06.2026 10:02 Відповісти
Два вовіка не хочуть закінчення війни, бо вона їм дужу вигідна.
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15.06.2026 10:56 Відповісти
 
 