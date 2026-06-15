Зеленський про нічний масований удар: Росія показує світу свої наміри вести війну далі

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічний масований удар РФ по Україні, закликав партнерів чинити більший тиск на Росію та збільшувати допомогу Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що цієї ночі російські окупанти випустили понад 60 ракет по Києву. Загалом було випущено 70 ракет і 611 дронів.

"Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці. Мої співчуття всім рідним та близьким. Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору. У Харкові росіяни завдали повторного удару по наших рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. Станом на зараз відомо, що, на жаль, п’ять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств", - йдеться в повідомленні.

Також під ударами Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина.

"Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя", - підсумував Зеленський.

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Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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