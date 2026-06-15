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Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Рух низки поїздів затримується через пошкодження інфраструктури та проведення евакуації пасажирів. ПЕРЕЛІК

Масований обстріл: низка поїздів затримуються

Низка поїздів рухаються із затримкою через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку.

Які потяги затримуються?

  • 53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин
  • 75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин
  • 21/22 Харків-Львів +3.30 годин
  • 65/66 Київ-Суми +3.30 годин
  • 7/8 Одеса-Харків +3 години
  • 39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години
  • 45/46 Харків-Ужгород +3.30 години
  • 21/22 Львів-Харків +3.15 години

В "Укрзалізниці" зазначили, що час затримки може змінитися.

Залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше.

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Масована атака на Україну 15 червня

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  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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