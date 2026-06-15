Рух низки поїздів затримується через пошкодження інфраструктури та проведення евакуації пасажирів. ПЕРЕЛІК
Низка поїздів рухаються із затримкою через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку.
Які потяги затримуються?
- 53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин
- 75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин
- 21/22 Харків-Львів +3.30 годин
- 65/66 Київ-Суми +3.30 годин
- 7/8 Одеса-Харків +3 години
- 39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години
- 45/46 Харків-Ужгород +3.30 години
- 21/22 Львів-Харків +3.15 години
В "Укрзалізниці" зазначили, що час затримки може змінитися.
Залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше.
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