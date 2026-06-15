Рух низки поїздів затримується через пошкодження інфраструктури та проведення евакуації пасажирів. ПЕРЕЛІК

Низка поїздів рухаються із затримкою через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку.

Які потяги затримуються?

53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин

75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин

21/22 Харків-Львів +3.30 годин

65/66 Київ-Суми +3.30 годин

7/8 Одеса-Харків +3 години

39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години

45/46 Харків-Ужгород +3.30 години

21/22 Львів-Харків +3.15 години

В "Укрзалізниці" зазначили, що час затримки може змінитися.

Залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше.

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Масована атака на Україну 15 червня

Як повідомлялося, через масовану атаку на Київ четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Наразі на території святині триває ліквідація наслідків російських ударів.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

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