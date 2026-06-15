Движение ряда поездов задерживается из-за повреждения инфраструктуры и проведения эвакуации пассажиров. СПИСОК
Ряд поездов движутся с задержкой из-за повреждений инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Движение поездов дальнего следования между городами сохранено, в частности, поезда курсируют в Днепр и в обратном направлении.
Какие поезда задерживаются?
- 53/54 Одесса-Днепр +3,50 часа
- 75/76 Кривой Рог-Киев +3,30 часа
- 21/22 Харьков-Львов +3,30 часа
- 65/66 Киев-Сумы +3,30 часа
- 7/8 Одесса-Харьков +3 часа
- 39/40 Запорожье-Солотвино +3,40 часа
- 45/46 Харьков-Ужгород +3,30 часа
- 21/22 Львов-Харьков +3,15 часа
В "Укрзализныце" отметили, что время задержки может измениться.
Железнодорожники работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, адаптируют маршруты, чтобы доставить пассажиров к пунктам назначения как можно быстрее.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль