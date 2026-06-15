РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13576 посетителей онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
728 0

Движение ряда поездов задерживается из-за повреждения инфраструктуры и проведения эвакуации пассажиров. СПИСОК

Массированный обстрел: ряд поездов задерживается

Ряд поездов движутся с задержкой из-за повреждений инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Движение поездов дальнего следования между городами сохранено, в частности, поезда курсируют в Днепр и в обратном направлении.

Какие поезда задерживаются?

  • 53/54 Одесса-Днепр +3,50 часа
  • 75/76 Кривой Рог-Киев +3,30 часа
  • 21/22 Харьков-Львов +3,30 часа
  • 65/66 Киев-Сумы +3,30 часа
  • 7/8 Одесса-Харьков +3 часа
  • 39/40 Запорожье-Солотвино +3,40 часа
  • 45/46 Харьков-Ужгород +3,30 часа
  • 21/22 Львов-Харьков +3,15 часа

В "Укрзализныце" отметили, что время задержки может измениться.

Железнодорожники работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, адаптируют маршруты, чтобы доставить пассажиров к пунктам назначения как можно быстрее.

Читайте: В результате удара РФ по Киеву повреждены линии электропередач, есть отключения электроэнергии, - ДТЭК

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Читайте также: ГСЧС ликвидирует последствия атаки в Киеве: более 240 спасателей на месте

Автор: 

обстрел (33139) Укрзализныця (2887)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 