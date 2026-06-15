Движение ряда поездов задерживается из-за повреждения инфраструктуры и проведения эвакуации пассажиров. СПИСОК

Ряд поездов движутся с задержкой из-за повреждений инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Движение поездов дальнего следования между городами сохранено, в частности, поезда курсируют в Днепр и в обратном направлении.

Какие поезда задерживаются?

53/54 Одесса-Днепр +3,50 часа

75/76 Кривой Рог-Киев +3,30 часа

21/22 Харьков-Львов +3,30 часа

65/66 Киев-Сумы +3,30 часа

7/8 Одесса-Харьков +3 часа

39/40 Запорожье-Солотвино +3,40 часа

45/46 Харьков-Ужгород +3,30 часа

21/22 Львов-Харьков +3,15 часа

В "Укрзализныце" отметили, что время задержки может измениться.

Железнодорожники работают над устранением повреждений, используют вспомогательные локомотивы, адаптируют маршруты, чтобы доставить пассажиров к пунктам назначения как можно быстрее.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Сейчас на территории святыни продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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