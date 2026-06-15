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Новини Ракети до Patriot для України Масований комбінований удар
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Нещодавно Україна отримала та розгорнула пакет ракет до Patriot, - Зеленський

Ракети до Patriot для України: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала та розгорнула пакет ракет до систем ППО Patriot.

Про це він заявив журналістам на території Києво-Печерської лаври, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Був у нас пакет ракет Patriot, нещодавно його було доставлено в Україну. Зараз вже після того, як ми використали ракети, можна про це говорити. Було достатньо збивати балістики, але не всі дрони було збито", - сказав глава держави.

Читайте: Україна просить Німеччину надати десятки ракет до Patriot, - Bloomberg

Що передувало?

  • Раніше в МЗС України заявили, що вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети-перехоплювачі.

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте: Зеленський про нічний масований удар: Росія показує світу свої наміри вести війну далі

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) ППО (4183) Patriot (498)
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Топ коментарі
+8
Не дивіться на розбомблений Київ, дивіться, який я молодець!!!
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15.06.2026 11:02 Відповісти
+6
Ти менше про це говори недопрезидент ,може ще скажеш де їх розмістили ?
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15.06.2026 11:01 Відповісти
+5
і тому ти кажного обстрилу ховаешься закордоном....
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15.06.2026 11:07 Відповісти
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Ти менше про це говори недопрезидент ,може ще скажеш де їх розмістили ?
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15.06.2026 11:01 Відповісти
Де бомбардування мокви !?
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15.06.2026 11:15 Відповісти
Не дивіться на розбомблений Київ, дивіться, який я молодець!!!
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15.06.2026 11:02 Відповісти
О, кацапи намьок поняли, маладєц буратінка!
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15.06.2026 11:03 Відповісти
Адекватні люди мало балакають і багато роблять.
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15.06.2026 11:04 Відповісти
і тому ти кажного обстрилу ховаешься закордоном....
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15.06.2026 11:07 Відповісти
На наступних виборах (якщо доживу) буду голосувати за німого кандидата!
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15.06.2026 11:11 Відповісти
Кому він це постійно докладає майже в подробицях..
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15.06.2026 11:11 Відповісти
Це речник кремля чи України ця гнида кварталівська?
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15.06.2026 11:12 Відповісти
добре з'їздив на днюху до Трампа
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15.06.2026 11:14 Відповісти
Довбню, про це під час війни ніколи не можна говорити! Але звідки про це знати багаторазовому ухилянту?
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15.06.2026 11:14 Відповісти
Молодей наш Зеленский, большой молодец, но надо стремиться к большему и не останавливаться на достигнутом !!!
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15.06.2026 11:15 Відповісти
Він докладає своєму шефу просто
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15.06.2026 11:21 Відповісти
 
 