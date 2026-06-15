Нещодавно Україна отримала та розгорнула пакет ракет до Patriot, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала та розгорнула пакет ракет до систем ППО Patriot.
Про це він заявив журналістам на території Києво-Печерської лаври, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Був у нас пакет ракет Patriot, нещодавно його було доставлено в Україну. Зараз вже після того, як ми використали ракети, можна про це говорити. Було достатньо збивати балістики, але не всі дрони було збито", - сказав глава держави.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети-перехоплювачі.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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