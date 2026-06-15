Нещодавно Україна отримала та розгорнула пакет ракет до Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала та розгорнула пакет ракет до систем ППО Patriot.

Про це він заявив журналістам на території Києво-Печерської лаври, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Був у нас пакет ракет Patriot, нещодавно його було доставлено в Україну. Зараз вже після того, як ми використали ракети, можна про це говорити. Було достатньо збивати балістики, але не всі дрони було збито", - сказав глава держави.

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Що передувало?

Раніше в МЗС України заявили, що вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети-перехоплювачі.

Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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