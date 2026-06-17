Україна отримує Patriot і дрони від Нідерландів, - заява Федорова в Гаазі

Фото: Укрінформ

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна отримує від Нідерландів як системи протиповітряної оборони Patriot, так і значну підтримку у сфері безпілотних технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час спільної пресконференції з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус у Гаазі.

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"Якщо порівнювати рівень якості підтримки вашої країни з усім світом і взагалі з європейськими країнами, дуже високий рівень підтримки... Ми бачимо це тому, що ми отримуємо і Patriot, і внески PURL за останні роки, і Нідерланди підтримали дуже ефективну програму щодо рівня дронів", - сказав він.

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Федоров також подякував за оголошене Нідерландами додаткове фінансування систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що Росія дедалі частіше компенсує невдачі на фронті масованими ракетними ударами по цивільних об’єктах України.

За його словами, Путін не може досягати своїх цілей на полі бою тому він атакує українські міста балістичними та крилатими ракетами. Під час останніх атак постраждали цивільні будинки, об’єкти інфраструктури, Києво-Печерська лавра.

За його словами, додаткові інвестиції в протиповітряну оборону означають передусім збереження життів українських громадян.

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"Я хотів би ще раз подякувати. Цей внесок це збереження життів українців. Це можливість відбивати вогонь Путіна... Я також хотів би подякувати за оголошення щодо підтримки дронами, які виробляються у вашій країні, спільне виробництво, яке сьогодні відбувається. Ще раз хочу повернутися до якості. Тобто це не якісь дрони, які ми не знаємо і не зможемо спрогнозувати ефективність. Ми чітко знаємо, які продукти ефективні, які працюють сьогодні для нашої перемоги. Це в тому числі, як каже наш Президент, далекобійні санкції, які будуть вражати нашого ворога. Тому ще раз хочу подякувати за цю підтримку", - сказав він.

Міністр також привітав підписання меморандуму про співпрацю у сфері інновацій між Україною та Нідерландами.

За його словами, під час візиту українська делегація ознайомилася з роботою одного з провідних нідерландських інноваційних центрів.

"Те, над чим ми сьогодні працюємо спільно, змінює ситуацію на полі бою", - сказав він.

Він наголосив, що Нідерланди демонструють високий рівень і якість допомоги та допомагають Україні боротися за свободу. На кожному рівні комунікації з вашою країною ми бачимо націленість на результат, і у нас є плани, амбітні плани, як досягати більшого. Дякую за підтримку".

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За його словами, Україна готова не лише отримувати підтримку, а й ділитися власним досвідом та напрацюваннями у сфері безпілотних систем і розбудови сучасних систем безпеки.