УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14599 відвідувачів онлайн
Новини Фото Кораблі ВМС ЗСУ Допомога Україні від Нідерландів
1 819 10

Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів. ФОТОрепортаж

Українські ВМС отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, нідерландські партнери передали Військово-Морським Силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar в рамках Коаліції морських спроможностей.

"Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу", - зазначив командувач.

Читайте: Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно Caffa, яке перевозило крадене українське зерно з ТОТ, - Reuters

"Під час офіційної церемонії мав честь підняти прапор українського флоту на новому шукачі "Генічеськ" у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії.

"Генічеськ" посилить наші спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п'ять протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь", - підсумував Неїжпапа.

Читайте: Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту" в Ла-Манші

Нідерланди передали Україні протимінний корабель
Нідерланди передали Україні протимінний корабель
Нідерланди передали Україні протимінний корабель
Нідерланди передали Україні протимінний корабель

Автор: 

ВМС (1454) корабель (1665) Нідерланди (1705)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Хто жив при Союзі, та служив, пам'ятає:

"Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря…
И грозный соленый бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал…
В туманной дали
Не видно земли.
Ушли далеко корабли....".
Настане час... І в портах Приазов'я та Криму кинуть якір "Генічеськ", "Мелітополь", та Маріупіль"... Разом з "Черкасами" та "Черніговом"...
показати весь коментар
15.06.2026 12:15 Відповісти
+1
І коли наші кораблі будуть проходити НАД лоханкою "маЦква",то будуть зливати помиї з гальюна..
показати весь коментар
15.06.2026 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто жив при Союзі, та служив, пам'ятає:

"Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря…
И грозный соленый бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал…
В туманной дали
Не видно земли.
Ушли далеко корабли....".
Настане час... І в портах Приазов'я та Криму кинуть якір "Генічеськ", "Мелітополь", та Маріупіль"... Разом з "Черкасами" та "Черніговом"...
показати весь коментар
15.06.2026 12:15 Відповісти
І коли наші кораблі будуть проходити НАД лоханкою "маЦква",то будуть зливати помиї з гальюна..
показати весь коментар
15.06.2026 12:43 Відповісти
навіщо, щоб буи як кацапи срати у море ?
показати весь коментар
15.06.2026 13:07 Відповісти
Коли ті часи настануть ...
показати весь коментар
15.06.2026 12:23 Відповісти
5 тральщиков в активе. Когда-нибудь пригодятся...
показати весь коментар
15.06.2026 12:28 Відповісти
він прийде в Україну через річкову систему Рейн-Дунай в Україну, чи буде як і інші тральщики чекати в Британії і Нідерландах кінця війни?
показати весь коментар
15.06.2026 12:33 Відповісти
Будет ждать без вариантов.
показати весь коментар
15.06.2026 12:35 Відповісти
А навіщо вони тут, ЗАРАЗ? Щоб стать "мішенями"? Їх робота головна, буде після закінчення бойових дій...
показати весь коментар
15.06.2026 12:58 Відповісти
враховуючи присутність командувача вмс Румунії, передача могла бути в Румунії
показати весь коментар
15.06.2026 13:02 Відповісти
ільки якщо вони пройдуть по зазначеному маршруту
показати весь коментар
15.06.2026 13:40 Відповісти
 
 