Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів. ФОТОрепортаж

Українські ВМС отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, нідерландські партнери передали Військово-Морським Силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar в рамках Коаліції морських спроможностей.

"Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу", - зазначив командувач.

Читайте: Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно Caffa, яке перевозило крадене українське зерно з ТОТ, - Reuters

"Під час офіційної церемонії мав честь підняти прапор українського флоту на новому шукачі "Генічеськ" у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії.

"Генічеськ" посилить наші спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п'ять протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь", - підсумував Неїжпапа.

Читайте: Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту" в Ла-Манші







