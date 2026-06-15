Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів. ФОТОрепортаж
Українські ВМС отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів.
Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, нідерландські партнери передали Військово-Морським Силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar в рамках Коаліції морських спроможностей.
"Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу", - зазначив командувач.
"Під час офіційної церемонії мав честь підняти прапор українського флоту на новому шукачі "Генічеськ" у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії.
"Генічеськ" посилить наші спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п'ять протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь", - підсумував Неїжпапа.
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"Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря…
И грозный соленый бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал…
В туманной дали
Не видно земли.
Ушли далеко корабли....".
Настане час... І в портах Приазов'я та Криму кинуть якір "Генічеськ", "Мелітополь", та Маріупіль"... Разом з "Черкасами" та "Черніговом"...