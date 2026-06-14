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Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту" в Ла-Манші
Збройні сили Великої Британії перехопили російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.
Про це прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Стармера
"У ранні години сьогоднішнього ранку я наказав нашим Збройним силам перехопити танкер із "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш. Ця успішна операція завдає ще одного удару по Росії та нагадує тим, хто фінансує війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм залишатися непоміченими.
Хочу подякувати всім, хто був залучений, зокрема нашим Збройним силам і співробітникам правоохоронних органів, які забезпечують безпеку країни 24 години на добу, 365 днів на рік", - написав він.
Топ коментарі
+10 Яр Холодний
показати весь коментар14.06.2026 10:21 Відповісти Посилання
+5 dg gddg
показати весь коментар14.06.2026 10:38 Відповісти Посилання
+3 Anatoliy Sheiko #553682
показати весь коментар14.06.2026 10:18 Відповісти Посилання
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Проєкт: 20380.
Серія: Кораблі типу "Стерегущий" (є третім корветом у цій серії).
Флот: Входив до складу Балтійського флоту РФ. [1]
(Зверни увагу на останній рядок... "Входив" )
Базою для багатоцільових корветів проєкту 20380 типу "Стерегущий" є військово-морські бази Російської Федерації на двох основних напрямках: Балтійський та Тихоокеанський флоти. [https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_20380 1, https://forum.korabli.su/topic/442-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-20380-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/ 2]
Основні пункти базування кораблів цього типу включають:
Балтійський флот (м. Балтійськ, Калінінградська область; м. Кронштадт, Санкт-Петербург):
Тут базуються головні кораблі серії, такі як "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" та "Бойкий" (уражений українськими безпілотниками у червні 2026 року). [https://defence-ua.com/army_and_war/scho_u_rashistiv_iz_baltijskim_flotom_jakij_ukrajina_vzhe_pochala_znischuvati_ta_skilki_tam_sche_smachnih_tsilej-23186.html 1, https://tsn.ua/ato/urazennia-v-kronshtadti-mohlo-staty-fatalnym-shcho-pokazaly-znimky-korveta-boykyy-3103628.html 2, https://war-book.ru/korvety-proekta-20380-20385/ 3]Тихоокеанський флот (м. Владивосток, Приморський край):
Угруповання на Далекому Сході включає корвети "Совершенный", "Громкий", "Герой Російської Федерації Алдар Цыденжапов" та "Резкий". [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82) 1, https://war-book.ru/korvety-proekta-20380-20385/ 2]
Добраться до "Калінінграду" нам важкувато . Треба летіть або над територією Польщі, або БРСР та Литви... Або ж крутить через Ленінградську область, Фінську затоку, і над Балтикою...
"Перехопили" це що значить? Розвернули від Ла-Манша і грізно насварили пальчиком? Потужно нагадали про неймовірно сильні санкції, нема чого сказати...
просто супроводжували їх ла-маншем? чи завернули? чи просто поговорили, коли піднялись на борт?
бігімот в калюжу перднув...
Краще примусити плавати і простой оплачувати буде хитрожопий власник, який повівся на швидке бабло , підсанкційну торговлю
1. Нафта - це "чясная сопствєнасть" і "троґать ійо нємаґі";
2. Ета будіть екскалація.
Вони ж самі казали "жму руку обнімаю..." Але це виявилось про якогось вову а не про Чоколядного Баригу