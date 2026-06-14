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Новини Тіньовий флот Росії
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Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту" в Ла-Манші

Стармер про атаку США на Іран

Збройні сили Великої Британії перехопили російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Стармера

"У ранні години сьогоднішнього ранку я наказав нашим Збройним силам перехопити танкер із "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш. Ця успішна операція завдає ще одного удару по Росії та нагадує тим, хто фінансує війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм залишатися непоміченими.

Хочу подякувати всім, хто був залучений, зокрема нашим Збройним силам і співробітникам правоохоронних органів, які забезпечують безпеку країни 24 години на добу, 365 днів на рік", - написав він.

Також читайте: У Франції взяли під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor

Автор: 

Велика Британія (5979) корабель (1663) Стармер Кір (375)
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Топ коментарі
+10
Навіть будь-яка затримка - це ГРОШІ. І "фрахт", і "неустойка" за запізнення з поставкою вантажу... І це все лягає на бюджет РФ...
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14.06.2026 10:21 Відповісти
+5
Чому просто не злити нафту а танкер відпустити хай знову грузиться і знову його розгрузити злити нафту продати і знову на танкер відпустити
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14.06.2026 10:38 Відповісти
+3
І через який час відпустять на всі чотири сторони?
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14.06.2026 10:18 Відповісти
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І через який час відпустять на всі чотири сторони?
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14.06.2026 10:18 Відповісти
Навіть будь-яка затримка - це ГРОШІ. І "фрахт", і "неустойка" за запізнення з поставкою вантажу... І це все лягає на бюджет РФ...
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14.06.2026 10:21 Відповісти
Настав час конфіскувати корита тіньового флоту.
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14.06.2026 10:28 Відповісти
спочатку кепа на реї повісити та можна на всі чотори))
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14.06.2026 10:21 Відповісти
У капітанів таких «суДнов», прикрий суїцид ?!?!?
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14.06.2026 11:20 Відповісти
Непогано... Адже "Бойкий" здох, і збройне супроводження танкерів - теж...
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14.06.2026 10:19 Відповісти
там ще може бути якийсь "Шустрий", але це врємєнно
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14.06.2026 11:18 Відповісти
Російський корвет "Бойкій" належить до багатоцільових сторожових кораблів ближньої морської зони. [1]

Проєкт: 20380.
Серія: Кораблі типу "Стерегущий" (є третім корветом у цій серії).
Флот: Входив до складу Балтійського флоту РФ. [1]
(Зверни увагу на останній рядок... "Входив" )
Базою для багатоцільових корветів проєкту 20380 типу "Стерегущий" є військово-морські бази Російської Федерації на двох основних напрямках: Балтійський та Тихоокеанський флоти. [https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_20380 1, https://forum.korabli.su/topic/442-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-20380-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/ 2]
Основні пункти базування кораблів цього типу включають:
Балтійський флот (м. Балтійськ, Калінінградська область; м. Кронштадт, Санкт-Петербург):
Тут базуються головні кораблі серії, такі як "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" та "Бойкий" (уражений українськими безпілотниками у червні 2026 року). [https://defence-ua.com/army_and_war/scho_u_rashistiv_iz_baltijskim_flotom_jakij_ukrajina_vzhe_pochala_znischuvati_ta_skilki_tam_sche_smachnih_tsilej-23186.html 1, https://tsn.ua/ato/urazennia-v-kronshtadti-mohlo-staty-fatalnym-shcho-pokazaly-znimky-korveta-boykyy-3103628.html 2, https://war-book.ru/korvety-proekta-20380-20385/ 3]Тихоокеанський флот (м. Владивосток, Приморський край):
Угруповання на Далекому Сході включає корвети "Совершенный", "Громкий", "Герой Російської Федерації Алдар Цыденжапов" та "Резкий". [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82) 1, https://war-book.ru/korvety-proekta-20380-20385/ 2]

Добраться до "Калінінграду" нам важкувато . Треба летіть або над територією Польщі, або БРСР та Литви... Або ж крутить через Ленінградську область, Фінську затоку, і над Балтикою...
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14.06.2026 11:36 Відповісти
????
"Перехопили" це що значить? Розвернули від Ла-Манша і грізно насварили пальчиком? Потужно нагадали про неймовірно сильні санкції, нема чого сказати...
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14.06.2026 10:21 Відповісти
То ли дело нефтепровод " Дружба', работает и все в шоколаде!
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14.06.2026 10:49 Відповісти
Нєфтєпроват "Дрючьба" надьожна засчісчьон партньорамі па антіпутінскай кааліциі!
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14.06.2026 12:14 Відповісти
занадто абстрактно. а що насправді зробили, так і неясно.

просто супроводжували їх ла-маншем? чи завернули? чи просто поговорили, коли піднялись на борт?

бігімот в калюжу перднув...
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14.06.2026 10:34 Відповісти
Чому просто не злити нафту а танкер відпустити хай знову грузиться і знову його розгрузити злити нафту продати і знову на танкер відпустити
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14.06.2026 10:38 Відповісти
Мабуть дорого робити це персоналом Збройних Сил ))
Краще примусити плавати і простой оплачувати буде хитрожопий власник, який повівся на швидке бабло , підсанкційну торговлю
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14.06.2026 12:05 Відповісти
Стісняюсь спитать: ахитрожопиз власників, ласих до швидких заробітків, також через "тєлєґу" знаходять?
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14.06.2026 12:17 Відповісти
ТОму що захопили порожній - по дорозі в мордор...
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14.06.2026 12:19 Відповісти
Так робити ніззя з двох причин:
1. Нафта - це "чясная сопствєнасть" і "троґать ійо нємаґі";
2. Ета будіть екскалація.
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14.06.2026 12:21 Відповісти
Коли відпустять? Сьогодні чи завтра, а то не дай боже, кацапи сприймуть це за ескалацію! Не забудьте вибачитись перед *****!
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14.06.2026 11:29 Відповісти
Абрамович знову полетить у Київ...
Вони ж самі казали "жму руку обнімаю..." Але це виявилось про якогось вову а не про Чоколядного Баригу
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14.06.2026 12:03 Відповісти
Ого! "Успішна операція"!! Зупинили без зброї танкер... На 13му році віцни
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14.06.2026 12:02 Відповісти
Друзі затримуйте всі москво- танкери які є по світу - це справа богоугодна , все заради України і допомоги , ***** має програти
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14.06.2026 12:38 Відповісти
 
 