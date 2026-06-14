Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту" в Ла-Манші

Збройні сили Великої Британії перехопили російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Стармера

"У ранні години сьогоднішнього ранку я наказав нашим Збройним силам перехопити танкер із "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш. Ця успішна операція завдає ще одного удару по Росії та нагадує тим, хто фінансує війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм залишатися непоміченими.

Хочу подякувати всім, хто був залучений, зокрема нашим Збройним силам і співробітникам правоохоронних органів, які забезпечують безпеку країни 24 години на добу, 365 днів на рік", - написав він.

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