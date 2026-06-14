Великобритания перехватила российский танкер "теневого флота" в Ла-Манше

Вооруженные силы Великобритании перехватили российский нефтяной танкер "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш.

Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали от Стармера

"Ранним утром сегодня я приказал нашим Вооруженным силам перехватить танкер из "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш. Эта успешная операция наносит еще один удар по России и напоминает тем, кто финансирует войну Путина в Украине, что мы не позволим им остаться незамеченными.

Хочу поблагодарить всех, кто был задействован, в частности наши Вооруженные силы и сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность страны 24 часа в сутки, 365 дней в году", - написал он.

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