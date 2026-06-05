Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно Caffa, яке перевозило крадене українське зерно з ТОТ, - Reuters

Шведський суд постановив, що арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі є законним та дозволив передати його Україні.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Судно можуть передати Україні

Шведська поліція та берегова охорона затримали судно Caffa біля південного узбережжя країни в березні. Слідство стверджує, що судно ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан.

Україна домагається передачі судна в межах розслідування воєнних злочинів, пов'язаних із привласненням та вивезенням майна з тимчасово окупованих Росією територій, заявив суд.

"Суд підтвердив, що арешт судна Caffa та інших об'єктів мав законні підстави і що судно може бути передане Україні", — зазначив державний прокурор Гокан Ларссон у письмовій заяві для Reuters.

Окружний суд заявив, що інкриміновані дії можуть становити воєнний злочин за шведським законодавством, що відкриває шлях для передачі судна та пов'язаних із ним доказів українській владі.

Зазначається, що власники судна мають три тижні на оскарження.

За інформацією поліції Швеції, більшість із 11 членів екіпажу судна Caffa були росіянами.

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Арешт судна

Раніше повідомлялося, що суд у Швеції затвердив арешт судна "CAFFA", що могло бути причетне до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

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