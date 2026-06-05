Суд в Швеции разрешил передать Украине российское судно Caffa, которое перевозило украденное украинское зерно из ВОТ, - Reuters

Шведский суд постановил, что арест грузового судна Caffa в Балтийском море является законным, и разрешил передать его Украине.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Судно могут передать Украине

Шведская полиция и береговая охрана задержали судно Caffa у южного побережья страны в марте. Следствие утверждает, что судно ходило под фальшивым флагом и нарушало морское законодательство и правила безопасности мореплавания из-за неудовлетворительного технического состояния.

Украина добивается передачи судна в рамках расследования военных преступлений, связанных с присвоением и вывозом имущества с временно оккупированных Россией территорий, заявил суд.

"Суд подтвердил, что арест судна Caffa и других объектов имел законные основания и что судно может быть передано Украине", - отметил государственный прокурор Гокан Ларссон в письменном заявлении для Reuters.

Окружной суд заявил, что инкриминируемые действия могут составлять военное преступление по шведскому законодательству, что открывает путь для передачи судна и связанных с ним доказательств украинским властям.

Отмечается, что у владельцев судна есть три недели на обжалование.

По информации полиции Швеции, большинство из 11 членов экипажа судна Caffa были россиянами.

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Арест судна

Ранее сообщалось, что суд в Швеции утвердил арест судна CAFFA, которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории.

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