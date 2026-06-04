Суд Швеции арестовал судно "CAFFA", которое вывозило украденное украинское зерно из ВОТ, - Кравченко
Суд в Швеции утвердил арест судна "CAFFA", которое, возможно, было причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
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По его словам, это первый случай, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд утвердил арест.
"CAFFA" систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью нанесения ущерба интересам государства.
Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как "Guinea False", - говорится в сообщении.
12 марта 2026 года Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи.
Украина просила провести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на "CAFFA".
"Шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса. Уже на следующей неделе после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели.
Сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение - суд утвердил арест судна.
Это конкретный результат международного правового взаимодействия Украины и наших партнеров. Ежедневная работа, обмен информацией, сбор и передача дополнительных доказательств дали результат: судно арестовано", - добавил генеральный прокурор.
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