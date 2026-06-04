Суд Швеції арештував судно "CAFFA", яке вивозило крадене українське зерно з ТОТ, - Кравченко

Суд у Швеції затвердив арешт судна "CAFFA", що могло бути причетне до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт.

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""CAFFA" систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як "Guinea False", - йдеться в повідомленні.

12 березня 2026 року Офіс Генпрокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу.

Україна просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на "CAFFA".

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"Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків.



Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження — суд затвердив арешт судна.



Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано", - додав генеральний прокурор.

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