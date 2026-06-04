Суд Швеції арештував судно "CAFFA", яке вивозило крадене українське зерно з ТОТ, - Кравченко
Суд у Швеції затвердив арешт судна "CAFFA", що могло бути причетне до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт.
""CAFFA" систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.
Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як "Guinea False", - йдеться в повідомленні.
12 березня 2026 року Офіс Генпрокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу.
Україна просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на "CAFFA".
"Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків.
Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження — суд затвердив арешт судна.
Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано", - додав генеральний прокурор.
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