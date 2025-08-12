Суд арештував активи дочірньої компанії "Газпром нафти" у Нідерландах

Суд Амстердама наклав арешт на активи дочірньої компанії "Газпром нафти" – нідерландської Gazprom Neft Middle East (GNME).

На цю компанію оформлені проєкти "Газпром нафти" в Іракському Курдистані, пише The Moscow Times із посиланням на російську газету "Вєдомості".

Арешт на активи GNME наклали на вимогу інвесткомпанії Alcazar Capital Partners (Кайманові острови), яка протягом багатьох років намагається стягнути борг з боку курдського уряду. У інвесткомпанії вважають, що GNME має майно, яке належить владі Іракського Курдистану і може бути використане у якості забезпечення виплати заборгованості.

Під час судового розгляду представник дочірньої компанії "Газпром нафти" заявляв, що вона не має активів поза Курдистаном, а її кошти зберігаються на банківських рахунках лише у Курдистані та Росії.

Згідно із матеріалами справи, курдський уряд до квітня мав борг перед GNME за угодою про розподіл продукції (УРП) у розмірі $117 млн, а щорічні платежі на адресу компанії за УРП не перевищують $5 млн. У GNME наполягали, що нічого не платять курдистанській владі.

"Дочка" "Газпром нафти" також намагалася уникнути арешту майна, посилаючись на різні технічні нюанси (наприклад, про те, що постанова про арешт надійшла за адресою, де вже не було офісу компанії), але амстердамський суд визнав докази GNME неспроможними.

"Газпром нафта" через зареєстровану у Нідерландах GNME ще у 2012 році увійшла до концесії з розвідки та розробки запасів вуглеводнів у нафтогазовому блоці Garmian у Курдистані, а ще через чотири роки GNME стала оператором блоку.

Alcazar – це інвестиційна "дочка" кувейтської компанії Agility, яка зводить логістичні об'єкти та співпрацює з урядом Кувейту з питань цифровізації та управління відходами. Ще в 2007 році фірма видала кредит на $250 млн курдській компанії Korek Telecom, гарантом угоди виступив курдистанський уряд, проте гроші боржник не повернув і влада Курдистану теж відмовилася розрахуватися з Alcazar.

У 2022 році Alcazar отримала рішення суду Кувейту про виплату курдським урядом $490 млн заборгованості (з урахуванням відсотків). Але суд у курдистанському Ербілі у травні 2024 року заборонив Alcazar вимагати виплати за гарантією. Після цього компанія вирішила вимагати виконання рішення кувейтського суду в інших юрисдикціях, включаючи Нідерланди.

Як повідомлялося, раніше Районний суд Відня (Австрія) надав дозвіл українській групі "Нафтогаз" на примусове виконання арбітражного рішення проти Росії у справі про захоплене в окупованому Криму майно на суму понад $5 мільярдів. Зокрема, суд дозволив обтяження понад 20 об’єктів нерухомості РФ на території Австрії загальною вартістю понад 120 млн євро, які будуть продані через аукціон.