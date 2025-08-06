Німецька Uniper першою з європейських компаній отримала мільярди євро компенсацій від "Газпрому"

Німецька енергетична компанія Uniper SE стала першою серед європейських постачальників, яка змогла отримати компенсацію від російського "Газпрому" за зірвані поставки.

Про це пише Bloomberg.

Так, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, вона скоротила поставки газу до Європи та зірвала 10-річні угоди між європейськими комунальними компаніями та "Газпромом", що спричинило енергетичну кризу. У результаті найбільші постачальники Європи – італійська Eni, французька Engie, австрійська OMV та німецькі Uniper і RWE – зіткнулися з мільярдними збитками.

Щоб повернути ці гроші, компанії подали до суду на "Газпром", що спровокувало шквал арбітражних проваджень.

Хоча арбітраж є стандартною справою серед корпоративних гравців, його вирішення зазвичай займає роки. Наприклад, RWE оголосила в березні про перемогу у своїй справі – приблизно через три роки після подання позову. Orlen, польський постачальник, досі перебуває в арбітражі. Чи вдалося RWE чи іншим позивачам стягнути якісь гроші, окрім простого утримання належних платежів, залишається незрозумілим.

При цьому Uniper SE на початку цього року оголосила про отримання виплат. Компанія відмовилася повідомити, скільки саме вона отримала.

За словами джерел, Uniper зробила це, покладаючись на розумну юридичну тактику, яка дозволила їй отримати сприятливі рішення в прискорені терміни, потенційно заощаджуючи роки очікування.

Як повідомляється, уже влітку 2022 року юристи Uniper подали клопотання до суду в місті Вайден (Баварія, Німеччина), що поблизу чеського кордону – саме там надходив газ із Росії. Суд підтримав позов, після чого компанія вимагала авансом 5 млрд євро, щоб виконати рішення.

Вайденський суд відмовив у виплаті, але суд у Нюрнберзі згодом дозволив стягнення 3,65 млрд євро, потім ще 3,79 млрд євро, а на кінець 2022 року Uniper отримала третє рішення – на 576 млн євро. Загальна сума рішень склала близько 8 млрд євро.

Паралельно в арбітражі, який завершився лише в червні 2024 року, компанія виграла ще 13,5 млрд євро.

Унікальність ситуації в тому, що суди погодились із доводами Uniper про "невідкладну загрозу існуванню компанії", що дозволило обійти довгу арбітражну процедуру. Цим шляхом не змогли піти інші постачальники.

Німецька Uniper і російський газ

Як повідомлялося, німецька енергетична компанія Uniper, яка раніше була одним з найбільших імпортерів російського газу, подала позов проти компанії "Газпром експорт" до міжнародного арбітражного суду у Стокгольмі у листопаді 2022 року.

У середині січня цього року повідомлялося, що Німеччина шукає покупців на енергетичну компанію Uniper. У межах угоди німецький уряд розглядає можливість продажу всієї своєї частки в компанії вартістю $18,8 млрд.

Нагадаємо, у грудні 2022 року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення поставок газу з Росії.

У межах націоналізації уряд Німеччини виділив 34,5 млрд євро для рекапіталізації компанії. У майбутньому Uniper збираються знову приватизувати. Федеральний уряд Німеччини зобов'язаний скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року.

Перед цим "Газпром" відповився постачати газ за контрактом із Uniper, посилаючись на указ президента РФ Владіміра Путіна про переведення розрахунків за паливо в рублі.

Перед цим Європейська Комісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.