Украина получила противоминный корабль от Нидерландов. ФОТОрепортаж

Украинские ВМС получили от Нидерландов ещё один противоминный корабль.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

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Так, нидерландские партнеры передали Военно-морским силам ВС Украины миноискатель класса Alkmaar в рамках Коалиции морских возможностей.

"Корабль назвали в честь одноименного рейдового тральщика, который погиб во время выполнения задания, прикрывая сослуживцев из спецподразделения", — отметил командующий.

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"Во время официальной церемонии имел честь поднять флаг украинского флота на новом тральщике "Геническ" в присутствии командующего ВМС Королевства Нидерланды, командующего ВМС Королевства Бельгии, командующих ВМС Румынии, Литвы и Латвии.

"Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе – поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин. После его передачи в составе ВМС уже пять противоминных кораблей. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь", – подытожил Неижпапа.

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