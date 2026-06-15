Украина получила противоминный корабль от Нидерландов. ФОТОрепортаж
Украинские ВМС получили от Нидерландов ещё один противоминный корабль.
Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.
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Так, нидерландские партнеры передали Военно-морским силам ВС Украины миноискатель класса Alkmaar в рамках Коалиции морских возможностей.
"Корабль назвали в честь одноименного рейдового тральщика, который погиб во время выполнения задания, прикрывая сослуживцев из спецподразделения", — отметил командующий.
"Во время официальной церемонии имел честь поднять флаг украинского флота на новом тральщике "Геническ" в присутствии командующего ВМС Королевства Нидерланды, командующего ВМС Королевства Бельгии, командующих ВМС Румынии, Литвы и Латвии.
"Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе – поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин. После его передачи в составе ВМС уже пять противоминных кораблей. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь", – подытожил Неижпапа.
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"Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря…
И грозный соленый бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал…
В туманной дали
Не видно земли.
Ушли далеко корабли....".
Настане час... І в портах Приазов'я та Криму кинуть якір "Генічеськ", "Мелітополь", та Маріупіль"... Разом з "Черкасами" та "Черніговом"...