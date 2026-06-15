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Новости Фото Корабли ВМС ВСУ Помощь Украине от Нидерландов
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Украина получила противоминный корабль от Нидерландов. ФОТОрепортаж

Украинские ВМС получили от Нидерландов ещё один противоминный корабль.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

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Так, нидерландские партнеры передали Военно-морским силам ВС Украины миноискатель класса Alkmaar в рамках Коалиции морских возможностей.

"Корабль назвали в честь одноименного рейдового тральщика, который погиб во время выполнения задания, прикрывая сослуживцев из спецподразделения", — отметил командующий.

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"Во время официальной церемонии имел честь поднять флаг украинского флота на новом тральщике "Геническ" в присутствии командующего ВМС Королевства Нидерланды, командующего ВМС Королевства Бельгии, командующих ВМС Румынии, Литвы и Латвии.

"Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе – поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин. После его передачи в составе ВМС уже пять противоминных кораблей. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь", – подытожил Неижпапа.

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Нидерланды передали Украине противоминный корабль
Нидерланды передали Украине противоминный корабль
Нидерланды передали Украине противоминный корабль
Нидерланды передали Украине противоминный корабль

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ВМС (1536) корабль (2077) Нидерланды (1694)
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Хто жив при Союзі, та служив, пам'ятає:

"Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря…
И грозный соленый бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал…
В туманной дали
Не видно земли.
Ушли далеко корабли....".
Настане час... І в портах Приазов'я та Криму кинуть якір "Генічеськ", "Мелітополь", та Маріупіль"... Разом з "Черкасами" та "Черніговом"...
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15.06.2026 12:15 Ответить
І коли наші кораблі будуть проходити НАД лоханкою "маЦква",то будуть зливати помиї з гальюна..
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15.06.2026 12:43 Ответить
навіщо, щоб буи як кацапи срати у море ?
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15.06.2026 13:07 Ответить
Коли ті часи настануть ...
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15.06.2026 12:23 Ответить
5 тральщиков в активе. Когда-нибудь пригодятся...
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15.06.2026 12:28 Ответить
він прийде в Україну через річкову систему Рейн-Дунай в Україну, чи буде як і інші тральщики чекати в Британії і Нідерландах кінця війни?
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15.06.2026 12:33 Ответить
Будет ждать без вариантов.
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15.06.2026 12:35 Ответить
А навіщо вони тут, ЗАРАЗ? Щоб стать "мішенями"? Їх робота головна, буде після закінчення бойових дій...
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15.06.2026 12:58 Ответить
враховуючи присутність командувача вмс Румунії, передача могла бути в Румунії
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15.06.2026 13:02 Ответить
ільки якщо вони пройдуть по зазначеному маршруту
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15.06.2026 13:40 Ответить
 
 