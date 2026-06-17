Нідерланди виділять €500 млн на безпілотники та засоби ППО для України

Уряд Нідерландів зобов’язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро. Половина цих коштів виділятиметься через програму PURL.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі допомоги

Так, Нідерланди закуплять безпілотники на суму 250 млн євро у власних оборонних компаній. Іншу частину коштів мають витратити в рамках ініціативи з постачання Україні американської зброї PURL.

Як додає агентство, нове зобов’язання збільшує загальний внесок Нідерландів в цю ініціативу до 1 мільярда євро. У межах PURL Україні постачають обладнання та ракети для протиповітряної оборони, а також боєприпаси для винищувачів F16.

Крім того, Нідерланди та Україна підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій.

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Що відомо про PURL?

PURL –– це спільна програма США та НАТО, яка створена для швидкого забезпечення України необхідною зброєю та боєприпасами:

Україна формує пріоритетний список потреб (ППО, боєприпаси, ракети тощо).

НАТО та США його узгоджують і підтверджують.

Країни-партнери НАТО (але не США) вносять гроші у спільні пакети фінансування.

США за ці кошти швидко постачають озброєння (часто зі своїх складів або виробництва).

Замість розрізнених поставок кожна країна дає гроші в "спільний кошик", а США централізовано закуповують і передають Україні те, що потрібно найтерміновіше.

Що саме постачається:

системи ППО (наприклад, Patriot);

ракети та боєприпаси (зокрема для HIMARS);

інше критичне озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.

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