7 балістичних "Іскандерів" та 239 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 4 ракети та 212 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 18 червня російські окупанти випустили по Україні балістичні ракети та понад 200 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог випустив 7 балістичних ракет із Воронезької, Брянської та Курської областей РФ та 239 БпЛА із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей - 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.
Атака ворога триває, у повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.
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