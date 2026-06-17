Три человека, в том числе - полицейский, получили травмы в результате российских обстрелов Херсонщины

В течение 17 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью дронов различных типов, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Раненые в результате атак РФ

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали три человека.

Это супружеская пара из села Благовещенское, получившая травмы в результате артиллерийского обстрела. Во время атаки оба находились в доме.

Также ночью в Херсоне сотрудник полиции получил травмы в результате атаки РФ дроном.

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Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещение стоматологической клиники, служебный и частный автотранспорт.

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