Три человека, в том числе - полицейский, получили травмы в результате российских обстрелов Херсонщины
В течение 17 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, а также с помощью дронов различных типов, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Раненые в результате атак РФ
Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали три человека.
Это супружеская пара из села Благовещенское, получившая травмы в результате артиллерийского обстрела. Во время атаки оба находились в доме.
Также ночью в Херсоне сотрудник полиции получил травмы в результате атаки РФ дроном.
Повреждения
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещение стоматологической клиники, служебный и частный автотранспорт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль