УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15959 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсонщини
104 0

Три людини, зокрема поліцейський, травмовані внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Обстріли Херсонщини

Упродовж 17 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поранені через атаки РФ

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали три людини.

Це подружжя з села Благовіщенське, яке дістало травми через артилерійський обстріл. Під час атаки обидва перебували у будинку.

Також уночі в Херсоні співробітник поліції травмувався внаслідок атаки РФ за допомогою дрона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: загинув чоловік, 3 людини в лікарні. ФОТО

Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення стоматологічної клініки, службовий та приватний автотранспорт.

Також читайте: Дрони атакували мости на окупованій Херсонщині: перекрито ключові маршрути

Автор: 

обстріл (34564) Херсон (3888) Херсонська область (6746) Херсонський район (921) Благовіщенське (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 