Три людини, зокрема поліцейський, травмовані внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Упродовж 17 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені через атаки РФ

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали три людини.

Це подружжя з села Благовіщенське, яке дістало травми через артилерійський обстріл. Під час атаки обидва перебували у будинку.

Також уночі в Херсоні співробітник поліції травмувався внаслідок атаки РФ за допомогою дрона.

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Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення стоматологічної клініки, службовий та приватний автотранспорт.

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