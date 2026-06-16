Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: загинув чоловік, 3 людини в лікарні. ФОТО
16 червня 2026 року близько 08:00 війська РФ атакували з дрона маршрутку у Корабельному районі Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва
Як зазначається, через влучання ворожого безпілотника в автобус на місці загинув чоловік.
Три людини госпіталізовані
За даними ОВА, до лікарні доставили трьох людей, які зранку постраждали через удар російського дрона по маршрутці у Корабельному районі Херсона.
У 75-річної жінки та двох чоловіків віком 66 та 64 роки діагностували контузії, вибухові травми, уламкові поранення тулубів та кінцівок.
Медики надають потерпілим необхідну допомогу.
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Zalais Cilvecins
показати весь коментар16.06.2026 09:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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показати весь коментар16.06.2026 09:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Zalais Cilvecins
показати весь коментар16.06.2026 09:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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