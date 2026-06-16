Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: загинув чоловік, 3 людини в лікарні. ФОТО

16 червня 2026 року близько 08:00 війська РФ атакували з дрона маршрутку у Корабельному районі Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва

Як зазначається, через влучання ворожого безпілотника в автобус на місці загинув чоловік.







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Три людини госпіталізовані

За даними ОВА, до лікарні доставили трьох людей, які зранку постраждали через удар російського дрона по маршрутці у Корабельному районі Херсона.

У 75-річної жінки та двох чоловіків віком 66 та 64 роки діагностували контузії, вибухові травми, уламкові поранення тулубів та кінцівок.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

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