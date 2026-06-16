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Новини Фото Удар РФ по маршрутці в Херсоні
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Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: загинув чоловік, 3 людини в лікарні. ФОТО

16 червня 2026 року близько 08:00 війська РФ атакували з дрона маршрутку у Корабельному районі Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва

Як зазначається, через влучання ворожого безпілотника в автобус на місці загинув чоловік. 

рф вдарила по маршрутці в Херсоні
рф вдарила по маршрутці в Херсоні
рф вдарила по маршрутці в Херсоні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували 6 населених пунктів Херсонщини: троє поранених, у Херсоні тролейбуси вже працюють

Три людини госпіталізовані

За даними ОВА, до лікарні доставили трьох людей, які зранку постраждали через удар російського дрона по маршрутці у Корабельному районі Херсона.

У 75-річної жінки та двох чоловіків віком 66 та 64 роки діагностували контузії, вибухові травми, уламкові поранення тулубів та кінцівок.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Читайте: Росіяни вдруге за день атакували маршрутку в Херсоні: постраждав водій. ФОТОрепортаж

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маршрутки (352) обстріл (34547) Херсон (3886) Херсонська область (6740) Херсонський район (918)
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V Polshe ubili Semiona Skrepeckava
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16.06.2026 09:04 Відповісти
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16.06.2026 09:10 Відповісти
RIP
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16.06.2026 09:11 Відповісти
 
 