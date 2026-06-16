Враг нанес удар по маршрутке в Херсоне: погиб мужчина, 3 человека в больнице. ФОТО

16 июня 2026 года около 08:00 войска РФ атаковали с помощью дрона маршрутку в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертва

Как отмечается, в результате попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина.







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Три человека госпитализированы

По данным ОВА, в больницу доставили трех человек, которые утром пострадали в результате удара российского дрона по маршрутке в Корабельном районе Херсона.

У 75-летней женщины и двух мужчин в возрасте 66 и 64 лет диагностировали контузии, взрывные травмы, осколочные ранения туловища и конечностей.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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