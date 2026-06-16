РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12360 посетителей онлайн
Новости Фото Удар РФ по маршрутке в Херсоне
546 3

Враг нанес удар по маршрутке в Херсоне: погиб мужчина, 3 человека в больнице. ФОТО

16 июня 2026 года около 08:00 войска РФ атаковали с помощью дрона маршрутку в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертва

Как отмечается, в результате попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина. 

РФ нанесла удар по маршрутке в Херсоне
РФ нанесла удар по маршрутке в Херсоне
РФ нанесла удар по маршрутке в Херсоне

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали 6 населенных пунктов Херсонщины: трое раненых, в Херсоне троллейбусы уже работают

Три человека госпитализированы

По данным ОВА, в больницу доставили трех человек, которые утром пострадали в результате удара российского дрона по маршрутке в Корабельном районе Херсона.

У 75-летней женщины и двух мужчин в возрасте 66 и 64 лет диагностировали контузии, взрывные травмы, осколочные ранения туловища и конечностей.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Читайте: Россияне во второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель. ФОТОрепортаж

Автор: 

маршрутки (541) обстрел (33193) Херсон (3338) Херсонская область (5751) Херсонский район (905)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
V Polshe ubili Semiona Skrepeckava
показать весь комментарий
16.06.2026 09:04 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2026 09:10 Ответить
RIP
показать весь комментарий
16.06.2026 09:11 Ответить
 
 