Россияне атаковали 6 населенных пунктов Херсонской области: трое раненых, в Херсоне троллейбусы уже работают
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Херсонской громады. 3 человека получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.
Херсон
В Херсоне возобновили работу троллейбусы.
В настоящее время движение электротранспорта осуществляется по 4 маршрутам: 8, 9, 11, 12.
Херсонская область
Под обстрелом российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Камышаны, Приднепровское и Степановка.
В частности, повреждены частные и многоэтажные дома, гражданские автомобили, кафе, нежилое здание.
В результате российских атак в Херсонской общине 3 человека получили ранения.
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