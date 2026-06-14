Россияне атаковали 6 населенных пунктов Херсонской области: трое раненых, в Херсоне троллейбусы уже работают

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Херсонской громады. 3 человека получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

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Херсон

В Херсоне возобновили работу троллейбусы.

В настоящее время движение электротранспорта осуществляется по 4 маршрутам: 8, 9, 11, 12.

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Херсонская область

Под обстрелом российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Камышаны, Приднепровское и Степановка.

В частности, повреждены частные и многоэтажные дома, гражданские автомобили, кафе, нежилое здание.

В результате российских атак в Херсонской общине 3 человека получили ранения.

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