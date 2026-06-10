Оккупанты убили коммунальника в Херсоне: мужчина попал под удар российского дрона во время работы

Днём 10 июня российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на Херсон, в результате которой погиб мирный житель.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Враг атаковал с помощью беспилотника Корабельный район города. Смертельные ранения получил мужчина, личность которого уже установили правоохранители. Погибшим оказался 39-летний работник одного из областных коммунальных предприятий.

"Мужчина попал под удар российского БПЛА во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Это очередное доказательство террористической сущности россиян, которые целенаправленно направляют дроны на гражданских специалистов, поддерживающих жизнедеятельность общин", - подчеркнул глава ОВА.

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