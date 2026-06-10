Оккупанты убили коммунальника в Херсоне: мужчина попал под удар российского дрона во время работы
Днём 10 июня российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на Херсон, в результате которой погиб мирный житель.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Враг атаковал с помощью беспилотника Корабельный район города. Смертельные ранения получил мужчина, личность которого уже установили правоохранители. Погибшим оказался 39-летний работник одного из областных коммунальных предприятий.
"Мужчина попал под удар российского БПЛА во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Это очередное доказательство террористической сущности россиян, которые целенаправленно направляют дроны на гражданских специалистов, поддерживающих жизнедеятельность общин", - подчеркнул глава ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він народився на Луганщині.
В 2014 році, коли його рідне місто захопили російські терористи, вивіз звідти матір і пішов воювати.
Брав участь у боях за Широкине, обрав танковий підрозділ "Холодний Яр" і дослужився до командира роти.
Під час оборони Маріуполя в 2022 році його танкісти відбили вісім спроб прориву, а особисто екіпаж Чупріна знищив сім ворожих танків, п'ять бронемашин, десятки вантажівок і до взводу піхоти.
13 березня 2022 року його танк Т-64 підбили. Машина не могла рухатись, але могла стріляти. Чупрін разом із навідником (позивний "Прес") залишився в башті й перетворив підбитий танк на нерухому вогневу точку. Вони вели вогонь до останнього, поки прямий ворожий постріл не влучив у них.
Михайло загинув у танку, як справжній герой-танкіст. Посмертно йому присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).
ЧЕСТЬ !