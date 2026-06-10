Окупанти вбили комунальника у Херсоні: чоловік потрапив під удар російського дрона під час роботи

Вдень 10 червня російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на Херсон, внаслідок якої загинув мирний мешканець.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ворог атакував за допомогою безпілотника Корабельний район міста. Смертельні поранення дістав чоловік, особу якого вже встановили правоохоронці. Загиблим виявився 39-річний працівник одного з обласних комунальних підприємств.

"Чоловік потрапив під удар російського БпЛА під час виконання своїх професійних обов'язків. Це черговий доказ терористичної суті росіян, які цілеспрямовано скеровують дрони на цивільних фахівців, які підтримують життєдіяльність громад", — наголосив очільник ОВА.

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