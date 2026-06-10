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Окупанти вбили комунальника у Херсоні: чоловік потрапив під удар російського дрона під час роботи
Вдень 10 червня російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на Херсон, внаслідок якої загинув мирний мешканець.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ворог атакував за допомогою безпілотника Корабельний район міста. Смертельні поранення дістав чоловік, особу якого вже встановили правоохоронці. Загиблим виявився 39-річний працівник одного з обласних комунальних підприємств.
"Чоловік потрапив під удар російського БпЛА під час виконання своїх професійних обов'язків. Це черговий доказ терористичної суті росіян, які цілеспрямовано скеровують дрони на цивільних фахівців, які підтримують життєдіяльність громад", — наголосив очільник ОВА.
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Він народився на Луганщині.
В 2014 році, коли його рідне місто захопили російські терористи, вивіз звідти матір і пішов воювати.
Брав участь у боях за Широкине, обрав танковий підрозділ "Холодний Яр" і дослужився до командира роти.
Під час оборони Маріуполя в 2022 році його танкісти відбили вісім спроб прориву, а особисто екіпаж Чупріна знищив сім ворожих танків, п'ять бронемашин, десятки вантажівок і до взводу піхоти.
13 березня 2022 року його танк Т-64 підбили. Машина не могла рухатись, але могла стріляти. Чупрін разом із навідником (позивний "Прес") залишився в башті й перетворив підбитий танк на нерухому вогневу точку. Вони вели вогонь до останнього, поки прямий ворожий постріл не влучив у них.
Михайло загинув у танку, як справжній герой-танкіст. Посмертно йому присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).
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